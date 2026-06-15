Atp Halle 2026, Cobolli sconfitto all’esordio: Tiafoe vince in due set

Niente da fare per Flavio Cobolli, sconfitto all’esordio all’Atp Halle 2026. L’azzurro (n°10 del mondo) ha perso per 6-2 7-6(4) contro lo statunitense Frances Tiafoe (n°26), nel match valido per i sedicesimi di finale, in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Il 28enne di Hyattsville ha vinto il quarto incontro in carriera su cinque contro il 24enne romano, qualificandosi così per gli ottavi di finale dove sfiderà uno tra l’olandese Tallon Griekspoor (n°40) e il giapponese Shō Shimabukuro (n°97).

Il match tra Cobolli e Tiafoe

Cobolli ha dovuto fare i conti con una partenza in salita, complice l’ottimo stato di forma dello statunitense che ha messo in campo un tennis aggressivo e dominante soprattutto nei propri turni di battuta. Nel secondo set Flavio è salito di livello riuscendo a giocare alla pari con Tiafoe. Il secondo parziale si è concluso al tie-break dove a fare la differenza è stato il mini-break conquistato dal tennista del Maryland sul 5-4.

Nell’analizzare la prestazione di oggi bisogna tenere in considerazione che solo una settimana fa il campione romano si trovava sul Philippe-Chatrier di Parigi per giocare la finale del Roland Garros contro Alexander Zverev (poi persa in cinque set). Cobolli, quindi, ha avuto poco tempo per riposarsi e per preparare al meglio il torneo Atp 500 di Halle, in Germania, che (assieme a quello del Queen’s e di ‘s-Hertogenbosch) apre la stagione sull’erba e fa da anticamera a Wimbledon.