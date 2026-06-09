Cobolli, quanto ha guadagnato con la finale al Roland Garros

Flavio Cobolli (nuovo n°10 del mondo) grazie alla finale del Roland Garros 2026 ha portato a casa un assegno da 1.400.000 euro, le metà di quello del vincitore del torneo, Alexander Zverev, che si è assicurato un premio di 2.800.000 euro. Il 24enne romano dunque fa ricco il suo portafogli che, durante questa stagione, ha già raccolto 3.144.274 dollari. In carriera, invece, dal 2020 ad oggi ha guadagnato un montepremi di 8.385.518 dollari. Quest’anno Flavio ha anche vinto un titolo, l’Atp 500 di Acapulco, in Messico, che gli ha permesso di ottenere un premio pari a 461.835 dollari.

Il tennista azzurro in attività ad aver guadagnato di più con i montepremi dei tornei è Jannik Sinner con 64.837 milioni di dollari accumulati negli anni (6.853.344 dollari nel 2026). Poi c’è Lorenzo Musetti con 15.265.067 dollari e Matteo Berrettini con 14.676.108 dollari. Tra chi ha appeso la racchetta al chiodo c’è Fabio Fognini che in carriera si è portato a casa ben 19.086.549 dollari. Tra le donne brilla Jasmine Paolini che vanta un prize money di 15.598.609 dollari.