Atp Halle 2026, Cobolli all’esordio contro Tiafoe: orario e dove vederlo in tv

Flavio Cobolli scende in campo oggi, lunedì 15 giugno, per i sedicesimi di finale dell’Atp Halle 2026. L’azzurro – al suo primo torneo da n°10 del mondo – sfida lo statunitense Frances Tiafoe, n°26 del ranking. In caso di vittoria, agli ottavi di finale, potrebbe trovare uno tra l’olandese Tallon Griekspoor (n°40) e il giapponese Shō Shimabukuro (n°97).

Cobolli-Tiafoe: i precedenti

Cobolli e Tiafoe si sono affrontati quattro volte in passato. Il 28enne di Hyattsville ha vinto tre incontri su quattro, l’ultimo (per 6-1 6-2) ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il 24enne romano, invece, ha avuto la meglio nella finale dell’Atp 500 di Acapulco, vinta per 7-6 6-4.

Flavio arriva a questo appuntamento dopo la storica finale raggiunta al Roland Garros 2026, persa contro il tedesco Alexander Zverev in cinque set con il punteggio di 1-6 6-4 4-6 7-6 1-6. Grazie al traguardo raggiunto agli Open di Francia, Cobolli è entrato per la prima volta nella Top 10 Atp conquistando così il suo best ranking.

Dove vedere le partite dell’Atp Halle 2026

Tutte le partite dell’Atp Halle 2026 si possono vedere in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now tv. Il torneo Atp 500 si svolge dal 15 al 21 giugno e mette a disposizione un montepremi complessivo di 2.583.330 euro. Il match tra Cobolli e Tiafoe è in programma oggi, lunedì 15 giugno, non prima delle 15.50.

Il montepremi dell’Atp Halle 2026