Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati

Jannik Sinner, secondo quanto apprende LaPresse, è arrivato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici già programmati dopo le lunghe settimane di competizioni. Nei giorni scorsi si era recato anche al J Medical di Torino per sottoporsi a una serie di controlli approfonditi ed esami, resi necessari in via precauzionale dopo il crollo fisico accusato durante il Roland Garros 2026.

Il tennista azzurro, n°1 del mondo, era apparso piuttosto debilitato durante il match contro Juan Manuel Cerundolo, valido per il secondo turno dello Slam di Parigi. L’altoatesino – che ha perso l’incontro per 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6 – a partire dal terzo set ha iniziato ad accusare un malore che non gli ha permesso di rientrare in partita.

Sinner al Roland Garros: “Mi sentivo male, non avevo energie”

“Mi sentivo male, mi girava la testa e non avevo energie, non riuscivo a tirar fuori niente. Ho provato a servire per il match, ma non avevo molte energie, mi sono lasciato sfuggire il quarto set”, aveva spiegato il 24enne tentando di analizzare il suo malessere in conferenza stampa. “Quando mi sono svegliato non mi sentivo molto bene, non ho dormito bene. Nei tornei del Grande Slam ci sono sempre giornate in cui non ti senti bene ed è quello che è successo a me. Ho toccato il fondo ed è finita lì. Faceva caldo, ma non così tanto. Le condizioni erano buone per giocare, oggi è andata così”.

Non è la prima volta che Sinner accusa un malore durante un match. Era già successo nei quarti di finale di Wimbledon 2024, durante la partita contro Daniil Medvedev. E poi di nuovo agli Australian Open 2025, al Masters 1000 di Cincinnati 2025 e alla finale degli Us Open 2026.