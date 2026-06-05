Maja Chwalińska: età, ranking e carriera della rivelazione del Roland Garros 2026

Maja Chwalińska è la rivelazione del Roland Garros 2026. La tennista polacca, n°114 del mondo, è finalista agli Open di Francia e si giocherà il titolo con la russa Mirra Andreeva, n°8 del ranking (ed ex n°5). Partita dalle qualificazioni, non si sarebbe mai aspettata di raggiungere un traguardo simile ed eliminare avversarie del calibro di Elise Mertens, Maria Sakkari, Anna Kalinskaya e Diana Shnaider.

La finale, in programma sabato 6 giugno sul Philippe-Chatrier, è il più grande risultato mai raggiunto in carriera. Chwalińska, infatti, non ha mai vinto un grande titolo Wta e negli Slam non è andata oltre il secondo turno a Wimbledon 2022 e il primo turno agli Australian Open 2025. Ha un bilancio di 268 vittorie, 139 sconfitte e un montepremi di 864.030 dollari, poco più della metà della cifra che si è aggiudicata grazie alla conquista della finale di Parigi: 1.400.000 euro. In caso di vittoria finale, invece, si porterebbe a casa un premio di 2.800.000 euro.

La scalata in classifica e gli sponsor

Il successo raggiunto si traduce in visibilità, soldi e anche punti in classifica. Nel ranking live la 24enne di Dabrowa Gornicza è virtualmente al 21° posto (da n°114) con 1996 punti, solo 216 in meno di Anna Kalinskaya (che ha sconfitto ai quarti di finale). Un balzo in avanti enorme che le permette di guadagnare ben 93 posizioni. In queste settimane trascorse a Parigi, inoltre, la classe 2001 avrà sicuramente attirato l’attenzione di diversi marchi internazionali, pronti a siglare un contratto con lei. Durante una conferenza stampa con i giornalisti, la stessa Maja aveva precisato che non ha uno sponsor tecnico ed è per questo che in ogni match indossa completi di brand diversi.

La carriera di Maja Chwalińska

Sul web, intanto, stanno diventando virali diversi video di quando era più giovane e giocava al fianco della sua connazionale Iga Swiatek. Assieme alla n°3 del mondo, nel 2017, Chwalińska è arrivata in finale di doppio femminile agli Australian Open Junior. Nel circuito Itf ha vinto sette tornei in singolare e 14 in doppio e nel 2016, a 15 anni, ha fatto il suo debutto nel mondo Wta prendendo parte alle qualificazioni del torneo di Katowice. Nel 2024 ha conquistato un Wta 125 a Florianopolis e un altro Wta 125 nel 2025 a Montreux.

Lo stop e la salute mentale

Maja, tuttavia, negli anni ha dovuto abbandonare il tennis per problemi di salute mentale. Tema che non ha mai nascosto e di cui ha parlato anche durante il Roland Garros. “Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ero senza vita. Sapevo che avevo bisogno di prendermi una pausa perché altrimenti non sarei stata in grado di vivere. Avevo bisogno di prendere una pausa e non sapevo se sarei tornata a giocare. Dopo mesi ho deciso di tornare, sono felice di averlo fatto“, ha detto la tennista polacca in conferenza stampa.