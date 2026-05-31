Roland Garros 2026, Bolelli-Vavassori ai quarti. Jodar batte Carreno-Busta nel derby spagnolo

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Paul-Willis 6-4 6-3 e accedono ai quarti di finale del torneo di doppio maschile di Roland Garros, dove affronteranno Petr Nouza e Neil Oberleitner.

Nel tabellone maschile per gli ottavi Rafael Jodar si è imposto su Pablo Carreno-Busta nel derby spagnolo con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2 . Il 19enne astro nascente del tennis iberico se la vedrà nei quarti con il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’olandese Jesper De Jong, in campo ora. Poi dalle 18 altre due sfide quella tra il norvegese Casper Ruud e il 19enne talento brasiliano Joao Fonseca, che ha eliminato Novak Djokovic e il match tra il ceco Jakub Mensik e il russo Andrej Rublev. Domani tocca agli azzurri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

La numero uno al mondo Swiatek fuori

La quattro volte campionessa a Parigi, Iga Swiatek, cade sul centrale per mano di Marta Kostyuk, numero 15 del ranking mondiale. La tennista di Kiev è fra le migliori protagoniste di questa stagione rossa, imbattuta, alla sedicesima vittoria consecutiva: 7-5 6-1. Fuori la terza testa di serie: Kostyuk per la prima volta ai quarti del Roland Garros.Nel pieno di una delle sue migliori partite, Sorana Cirstea è stata costretta al ritiro sul punteggio di 6-3 7-6(4), spianando la strada alla cinese Xiyu Wang.