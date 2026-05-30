Roland Garros 2026, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi in campo: orari e dove vederli in tv

Al Roland Garros 2026 è il giorno degli italiani in campo, dopo il doloroso ko di Sinner contro Cerundolo oggi sabato 30 maggio toccherà ad Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il primo è reduce dalla vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp, in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 18 minuti e affronterà il belga Raphael Collignon. Berrettini si è sbarazzato del francese Artur Rinderknech, numero 25 Atp, in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 19 minuti. L’azzurro affronterà l’argentino Francisco Comesana, vittorioso nel match contro Luciano Darderi. Cobolli ha invece battuto al secondo turno il cinese Yibing Wu in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in 2 e 12 minuti e oggi se la vedrà con lo statunitense Tien.

I pronostici

L’assenza di Sinner apre un buco importante: dei 16 ancora in lizza per un posto in finale, nessuno ha mai centrato semifinale a Parigi, e solo Matteo Berrettini – Wimbledon 2021 – ha giocato una finale Slam. L’Italia si aggrappa proprio all’esperienza di Berrettini, dato vincente a 33,00 e al concittadino romano Flavio Cobolli, outsider a 21,00. Occhio anche a Matteo Arnaldi, offerto a 31,00: quote favorevoli per Cobolli, avanti a 1,49 su 888sport contro lo statunitense Learner Tien (2,50) e Matteo Berrettini (1,44) contro Francisco Comesana, che ha battuto Luciano Darderi nel secondo turno. Partita più complessa per Matteo Arnaldi, proposto a 2,55, contro Raphael Collignon, capace di eliminare in 3 set la testa di serie numero 5, Ben Shelton.

Il programma di oggi

11:00 Francisco Cerundolo – Zachary Svajda

12:00 Flavio Cobolli – Learner Tien

13:00 Matteo Berrettini – Francisco Comesana

13:30 Juan Manuel Cerundolo – Martin Landaluce

14:00 Moise Kouame – Alejandro Tabilo

14:30 Matteo Arnaldi – Raphael Collignon

16:00 Jaime Faria – Frances Tiafoe

20:15 Felix Auger-Aliassime – Brandon Nakashima



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