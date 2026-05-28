Sinner fuori dal Roland Garros 2026: la notizia sui media stranieri

Jannik Sinner, indiscusso numero uno del tennis mondiale, eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 che lui stesso aveva definito il principale obiettivo della sua stagione, è una notizia che fa rumore e rimbalza sui media internazionali.
L’eliminazione di Jannik Sinner ha infatti fatto subito il giro del mondo aprendo le homepage dei principali quotidiani sportivi.
- In Spagna ‘As’ e Marca’ parlano di “bombazo” e si soffermano, più che sull’avversario del tennista azzurro, Juan Manuel Cerundolo, sul fattore caldo.
- In Francia ‘L’Equipe’ scrive di uno “shock” e di un “terremoto” sul torneo.
- In Inghilterra invece il ‘Guardian’ titola di un Sinner “appassito” dal “caldo torrido”, mentre la Bbc Sport ricorda come l’attuale numero uno al mondo dovrà aspettare almeno un altro anno per completare il ‘Career Grand Slam’.