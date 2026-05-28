Sinner fuori dal Roland Garros 2026: la notizia sui media stranieri

Jannik Sinner, indiscusso numero uno del tennis mondiale, eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 che lui stesso aveva definito il principale obiettivo della sua stagione, è una notizia che fa rumore e rimbalza sui media internazionali.

L’eliminazione di Jannik Sinner ha infatti fatto subito il giro del mondo aprendo le homepage dei principali quotidiani sportivi.

😯Bombazo: el calor elimina a Sinner

🎾El italiano desfallece y pierde ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que fue muy inteligente y puso fin a la racha de 30 victorias del número uno.

✍🏻@AS_nalbarran desde Paríshttps://t.co/PRwAygWj2u — As Más Deporte (@As_MasDeporte) May 28, 2026