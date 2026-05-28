Roland Garros 2026, Sinner-Cerundolo: l’argentino vince il terzo set. Malore per Jannik – La diretta

Jannik Sinner scende in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (n°59 Atp) per il secondo turno del Roland Garros 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, arriva a questo appuntamento dopo aver superato agevolmente il francese Clement Tabur per 6-1 6-3 6-4. L’eventuale vittoria di oggi lo proietterebbe al terzo turno contro uno tra lo spagnolo Martin Landaluce e il ceco Vit Kopriva.

Il fuoriclasse di Sesto Pusteria è la stella di questi Open di Francia e il grande favorito per la conquista del trofeo, complice anche l’assenza per infortunio dell’eterno rivale Carlos Alcaraz. In caso di trionfo Jannik si aggiungerebbe alla lista dei fuoriclasse che hanno completato il Carreer Grand Slam (che consiste nel vincere tutti e quattro i tornei Major del circuito).