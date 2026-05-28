Roland Garros 2026, Sinner-Cerundolo: l’argentino vince il terzo set. Malore per Jannik – La diretta

Jannik Sinner scende in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (n°59 Atp) per il secondo turno del Roland Garros 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, arriva a questo appuntamento dopo aver superato agevolmente il francese Clement Tabur per 6-1 6-3 6-4. L’eventuale vittoria di oggi lo proietterebbe al terzo turno contro uno tra lo spagnolo Martin Landaluce e il ceco Vit Kopriva.
Il fuoriclasse di Sesto Pusteria è la stella di questi Open di Francia e il grande favorito per la conquista del trofeo, complice anche l’assenza per infortunio dell’eterno rivale Carlos Alcaraz. In caso di trionfo Jannik si aggiungerebbe alla lista dei fuoriclasse che hanno completato il Carreer Grand Slam (che consiste nel vincere tutti e quattro i tornei Major del circuito).
Altro break di Cerundolo. L’argentino vola sul 5-1 e ora serve per conquistare il terzo set. Sinner ancora in difficoltà.
Cerundolo consolida il vantaggio: ora è 4-1 su Sinner nel terzo set.
Break di Cerundolo che sale 3-1 e approfitta delle difficoltà fisiche di Sinner.
Sinner pareggia i conti, tiene il servizio e va sul 1-1.
E’ ripreso il match. Cerundolo ha vinto il primo game del quarto set.
Cerundolo vince il sesto game di fila e il terzo set per 7-5. La partita di Sinner è cambiata in pochi minuti con l’azzurro che ha accusato un vistoso calo fisico e ha perso cinque giochi consecutivi. “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”, ha detto il n°1 del mondo che adesso ha utilizzato il toilet break.
Cerundolo tiene la battuta e si porta sul 6-5. Sinner deve servire per rimanere nel set.
Altro contro-break di Cerundolo che porta il set in parità: 5-5.
Sinner rientra in campo e la partita riprende.
Sinner ha chiesto l’intervento del fisioterapista ed è uscito dal campo.
L’argentino tiene il servizio e va sul 5-4. Sinner ora ha una seconda opportunità per poter chiudere la partita.
Cerundolo conquista il break e accorcia: l’argentino strappa il servizio a Sinner e si porta sul 5-3. Occasione sprecata per Jannik.
Cerundolo rimane aggrappato al match e vince il game a zero. Si porta sul 5-2. Adesso Jannik può servire per l’incontro.
Sinner sale 5-1. L’azzurro tiene il servizio a 15 e adesso obbliga Cerundolo a battere per rimanere nel match.
Cerundolo tiene il suo turno di battuta e conquista il primo game del terzo set.
L’azzurro tiene il servizio ai vantaggi e va sul 4-0. Cerundolo ancora a caccia del primo game del set.
Altro break di Sinner, che strappa il servizio a Cerundolo per l’ennesima volta e si avvicina sempre più al traguardo.
Jannik tiene il servizio e sale 2-0 nel terzo set.
Il numero 1 del mondo fa suo anche il primo game del terzo set sul servizio dell’avversario, portandosi subito avanti di un break.
Jannik Sinner si aggiudica anche il secondo set contro Cerundolo, e ora conduce 6-3, 6-2.
Flavio Cobolli avanza ai sedicesimi di finale del Roland Garros con un triplice 6-4 al cinese Wu Yibing. Il tennista azzurro si è imposto in 2 ore e 12 minuti di gioco. Nel prossimo turno Cobolli affronterà il vincente del match tra l’argentino Diaz Acosta e l’americano Tien.
Il n°1 del mondo è costretto ad andare ai vantaggi ma riesce comunque a conquistare il game e portarsi sul 5-1.
Jannik mette a segno un altro break ai danni di Cerundolo. L’azzurro chiude il game sul 40-15 e sale 4-1.
Sinner annulla la palla break ai vantaggi e si porta sul 3-1.
Come nel primo set, Sinner strappa il break in avvio di parziale e si porta sul 2-1.
Sinner vince il primo set in 35 minuti. L’azzurro chiude il game sul 40-15 e il primo parziale sul 6-3. Fondamentale il break conquistato a inizio match.
Cerundolo resta in scia nel punteggio, tiene il servizio e va sul 5-3. Sinner ora può battere per aggiudicarsi il set.
Bene anche Flavio Cobolli che ha vinto i primi due set dell’incontro con il cinese Wu Yibing. Il romano ha conquistato i parziali con un doppio 6-4.
Sinner chiude il game di servizio sul 40-30 e si porta sul 5-2. Cerundolo ora serve per rimanere nel set.
Cerundolo chiude il proprio game di servizio 40-15, mettendo a segno quattro punti di fila. Jannik conduce 4-2
Sinner tiene ancora una volta al servizio e chiude il game 40-15. L’azzurro ha già piazzato sei vincenti nei primi cinque giochi dell’incontro.
Cerundolo tiene il servizio e conquista il suo primo game della partita.
Jannik tiene il servizio a 30 e si porta sul 3-0. Cerundolo, in posizione molto arretrata, fatica a prendere campo durante gli scambi.
Avvio devastante di Sinner che, dopo aver tenuto a zero il proprio servizio, conquista il break e si porta sul 2-0.
Inizia il match tra Sinner e Cerundolo. Jannik al servizio.
Jannik Sinner e Juan Manuel Cerúndolo si sono affrontati una sola volta in passato, al primo turno di Wimbledon nel 2023: match vinto dall’altoatesino per 6-2 6-2 6-2. Il tennista di Buenos Aires, anche lui classe 2001, è professionista dal 2018. In carriera ha vinto un solo titolo Atp, il 250 di Cordoba, in Argentina, nel 2021, mentre lo scorso anno è arrivato in finale al 250 di Gstaad (persa contro Aleksandr Bublik). Juan Manuel è il fratello più piccolo di Francisco, 27 anni e n°26 del mondo.