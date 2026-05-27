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mercoledì 27 maggio 2026

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Alexander Blocks si ritira dal Roland Garros 2026, De Minaur al terzo turno

Alexander Blocks si ritira dal Roland Garros 2026, De Minaur al terzo turno
Il tennista belga Alexander Blockx in campo ai recenti Internazionali d’Italia a Roma (Foto Alfredo Falcone/LaPresse)
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Per il belga un problema alla caviglia

Alex De Minaur, australiano numero 7 del mondo, passa al terzo turno del Roland Garros 2026 senza giocare, dopo il forfait del suo avversario, il belga Alexander Blockx (37), che ha annunciato di dover lasciare il torneo anzitempo per un infortunio alla caviglia. Blockx ha anche pubblicato un post su Instagram per spiegare l’accaduto ai suoi tifosi.

“Purtroppo durante l’allenamento di oggi – ha scritto ieri in serata – ho sentito uno schiocco alla caviglia mentre mi scioglievo, motivo per cui mi sono dovuto ritirare dalla partita di domani, che non vedevo l’ora di giocare. Molta frustrazione ma andiamo avanti”.

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