Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli

Sono tre i tennisti italiani in campo al Roland Garros 2026 oggi, 27 maggio. Due tennisti in campo maschile, Federico Cinà e Lorenzo Sonego, e in campo femminile Jasmine Paolini, unica azzurra rimasta, affronteranno il secondo turno dello Slam parigino. Dopo la convincente vittoria del numero 1 del mondo Jannik Sinner al primo turno contro il francese Clement Tabur, e i successi anche di Darderi e Arnaldi, nuove emozioni azzurre oggi al Roland Garros.

Le n°1 mondial Jannik Sinner a signé une 30e victoire d'affilée, en session de soirée, face à Clément Tabur. Le voilà au deuxième tour de Roland-Garros ✅#RolandGarroshttps://t.co/3H1aaZ4JTE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026

Gli italiani in campo oggi: orari e dove vederli

Federico Cinà (238) sarà il primo degli azzurri a scendere in campo, contro Jesper De Jong (106), olandese che ha sconfitto al primo turno il veterano svizzero Stan Wawrinka. Poi nel primo pomeriggio sarà la volta di Jasmine Paolini (13), contro l’argentina Solana Sierra, numero 68 del ranking Wta. Infine toccherà a Lorenzo Sonego (70), in un match che si preannuncia molto complicato contro il numero 21 del mondo, lo statunitense Tommy Paul.

Cinà – De Jong ore 11

– De Jong ore 11 Paolini – Sierra ore 14.30

– Sierra ore 14.30 Sonego -Paul ore 16

Tutte le partite del Roland Garros 2026 vengono trasmesse in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video.