Sinner al Roland Garros 2026: quando gioca con Tabur, chi è il francese che trova all’esordio

L’attesa è finita. Dopo il trionfo agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner torna in campo martedì 26 maggio nel match d’esordio contro il francese Clement Tabur al Roland Garros 2026, secondo torneo stagionale dello Slam e l’unico dei quattro major che ancora manca nella bacheca dell’azzurro.

Un titolo sfuggitogli l’anno scorso per un soffio, nonostante tre match point a favore nella finale più lunga di sempre nella storia del torneo contro Carlos Alcaraz. Senza lo spagnolo, ancora assente per infortunio, in qualità di numero 1 del mondo e di secondo giocatore ad aver trionfato in tutti i Masters 1000, a Parigi sarà ovviamente l’azzurro l’uomo da battere.

Sinner-Tabur, orario e precedenti

Il match del primo turno del singolar maschile contro Tabur chiuderà il programma del campo centrale, il Philippe-Chatrier. L’incontro inizierà non prima delle ore 20.15. Il vincente del match se la vedrà con il britannico Jacob Fearnley o con l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Tabur, 26 anni, gioca in casa il secondo Slam della sua carriera. Nessun precedente tra lui e Sinner, che per il giocatore transalpino sarà l’avversario con il ranking più alto affrontato finora (non ha mai giocato contro un top 50). Attualmente Tabur è numero 165 del mondo, il suo best ranking. In carriera ha vinto 11 titoli ITF e lo scorso mese ha festeggiato il primo trionfo in un Challenger, a Tallahassee, in Florida. A Parigi è entrato in tabellone grazie a una wild card, dopo che Stan Wawrinka, campione nel 2015, è entrato direttamente in tabellone per effetto della rinuncia di Lorenzo Musetti.

Chi è Clement Tabur

Ex numero 10 del mondo junior nel 2018, Tabur è entrato per la prima volta nella Top 500 a novembre 2021, e ha debuttato in Top 200 nel novembre scorso. Il suo idolo è Rafa Nadal ma Tabur in generale ama tutti gli sport, è tifoso della squadra di calcio dell’Angers e del ciclista Mathieu van der Poel. Il suo coach è l’amico Arthur Dreillard, che gli fa anche da preparatore atletico.

Pronostici tutti a favore di Sinner

I bookmaker di Snai non quotano il successo dell’azzurro, mentre -come riporta Agipronews – si gioca addirittura a 50,00 il trionfo a sorpresa del francese. Il numero uno del ranking vuole vendicare la finale persa l’anno scorso contro Carlos Alcaraz, assente per infortunio, e cercare il primo Roland Garros della sua carriera, che significherebbe Career Grande Slam. Jannik campione a Parigi comanda a 1,35, con Alexander Zverev primo rivale a 7,50. Dietro di loro Casper Ruud, fresco di finale agli Internazionali, a 16, l’eterno Novak Djokovic a 20,00, stessa quota della grande sorpresa del 2026, il talentuoso spagnolo Rafael Jodar.

Cosa succede con il ranking Atp

Sinner domina ancora la classifica Atp e ha la certezza di restare il numero uno al mondo almeno sino ai prossimi Us Open. L’altoatesino ha conquistato gli ultimi Master 1000 (Roma compresa), approfittando anche dell’infortunio che ha costretto Carlos Alcaraz a rinunciare agli Internazionali, al Roland Garros e a Wimbledon. Sono complessivamente quattro gli italiani nella top 20: oltre a Sinner ci sono Lorenzo Musetti (numero 11), Flavio Cobolli (14) e Luciano Darderi (17). Nella top 5 dietro a Sinner ecco Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Ben Shelton.