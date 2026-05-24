Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orari e dove vederli

Sono tre gli italiani in campo oggi, 24 maggio, al Roland Garros 2026 nel tabellone maschile. Sul versante femminile invece brutte notizie da Lucia Bronzetti (173), eliminata in un match di questa mattina da Marie Bouzkova. La ceca, attuale numero 27 del ranking Wta. si è imposta con un netto 6-3, 6-1 sull’azzurra, in poco più di un’ora di gioco.
In campo maschile oggi sarà il turno, sui campi in terra rossa parigini, di Federico Cinà (216), impegnato contro lo statunitense Reilly Opelka (75), poi di Mattia Bellucci (72), che dovrà vedersela con il francese Quentin Halys (88), e infine di Lorenzo Sonego (69), in campo nel pomeriggio contro un altro francese, il numero 223 del ranking Atp Pierre-Hugues Herbert.
Italiani in campo: gli orari
Questi gli orari indicativi dei match che vedono impegnati i tennisti azzurri nei 64/esimi di finale dello Slam parigino:
- Cinà-Opelka 14.45
- Halys-Bellucci 15.15
- Sonego-Herbert 17.15
Gli italiani in campo al Roland Garros: dove vederli
Per gli incontri del Roland Garros non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (sui canali di Eurosport).