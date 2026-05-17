Internazionali Roma 2026, oggi Sinner in finale contro Ruud: orario e dove vederla in chiaro

A Roma è il giorno della finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con Jannik Sinner che sfida il norvegese Casper Ruud per aggiungere nuovi record alla sua già incredibile collezione. In caso di vittoria, infatti, il numero uno del mondo sarebbe il secondo giocatore a ottenere il Golden Master, essendosi aggiudicato, a soli 24 anni, già tutti i tornei Masters 1000 del circuito Atp. L’unico a riuscirci prima di lui è stato Novak Djokovic, ma a 31 anni. Inoltre, con la vittoria in semifinale contro Medvedev, ha allungato a 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000 (perdendo solamente tre set in totale), record assoluto. Il precedente era 31, sempre di Djokovic.

Binaghi, superate 400mila presenze, passo decisivo sarà copertura Centrale

“Abbiamo superato la soglia delle 400 mila presenze – 418.815 escluse quelle di oggi -. Con i badge (161.000 circa) si supera dunque il mezzo milione di presenze (578.000). E’ un dato ottimo che risente dei giorni di pioggia e che sicuramente sarebbe stato più alto. Abbiamo battuto due volte il record giornaliero superando le 43mila presenze sul site e siamo andati sold out nelle ultime 10 sessioni. Le prospettive future portano a una crescita che ci sarà grazie a condizioni metereologiche migliori. Il prossimo passo decisivo ci sarà con la copertura del Centrale, speriamo nel 2028. Ci saranno duemila posti in più che avremmo occupato con grande facilità quest’anno, ciò significa avere 35 mila posti in più”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, alla conferenza stampa di chiusura degli Internazionali BNL d’Italia al Campo Centrale. “C’è un chiaro trend in crescita della passione per il tennis italiano che giocherà un ruolo. Alcuni passi importanti sono stati fatti su cambiamenti strutturali del torneo, anche con l’ampliamento del site. Sono cresciuti di 4 punti percentuale gli spettatori internazionali, oltre a un prevedibile aumento della domanda interna. C’è da studiare anche questa crescita che ha sicuramente un valore indotto dalla bellezza di Roma e dalla coda lunga del Giubileo, ma ha anche ragioni interne, con gli appassionati di tennis attratti dal miracolo italiano che riscontriamo anche alla Atp Finals di Torino”, ha aggiunto. Quanto ai numeri “l’indotto ha raggiunto il miliardo di euro, senza alcun contributo pubblico. Le entrate fiscali sono state circa 165 milioni di euro. Il tennis all’aperto è la disciplina con ritorno sociale maggiore, nettamente superiore a tutti gli altri sport. E i nuovi praticanti sono 7mila e stabili oltre 3mila”, ha spiegato Binaghi.

“Ci sono poi evidenti benefici sul sistema sanitario nazionale. Il tennis rende molto più sani rispetto a tutti gli altri sport e allunga la vita di circa nove anni e mezzo a chi lo pratica con continuità. L’investimento dello Stato nella Fitp è quello con più profitti a livello di risparmi nel sistema sanitario nazionale”, ha sottolineato Binaghi che ha spiegato come il tennis italiano rappresenta un’opportunità per tutti quei giocatori, come Darderi, che scelgono l’Italia per giocare e lo è anche per il nostro Governo. “Il tennis genera un impatto fiscale e reputazionale non paragonabile ad altri sport, anche grazie agli straordinari risultati dei nostri giocatori e giocatrici. Noi siamo un’opportunità per il Governo anche per lo sviluppo dell’attività di base. Riceviamo soltanto il 6,4% del valore della nostra produzione, un dato che mi serve per rispondere a un giornale che, dopo avermi indicato come candidato del centrodestra alle elezioni regionali della Sardegna, oggi mi dipinge come candidato del centrosinistra, rimettendo così la barra al centro. Tutta questa fantasia parte da un assioma sbagliato, quei 16 milioni che ci arrivano da Sport e Salute arrivano in un conto corrente dedicato al tennis nazionale e rappresentano soltanto una parte delle nostre spese. Non c’è un solo euro dello Stato che viene speso in altre attività se non quelle tecniche”, ha spiegato Binaghi.

Sinner-Ruud: orario e dove vederla, anche in chiaro

Sinner-Ruud è in programma non prima delle 17. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.