Internazionali Roma 2026, Sinner sfida Rublev ai quarti: orari e dove vedere la partita in tv

Roma si prepara al quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrej Rublev. Archiviata la pratica Andrea Pellegrino, il numero 1 al mondo punta a continuare la sua scalata fino alla finale del torneo. Appuntamento alle 13 sul campo principale del Foro Italico, che promette un sostegno incrollabile all’azzurro.

Sinner-Rublev: i precedenti

Quello di oggi sarà l’11esimo incontro tra i due tennisti. Al momento Sinner conduce con 7 vittorie a 3. L’ultima risale al Roland Garros 2025, quando l’italiano si impose in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 durante i 16esimi del torneo. L’atleta russo, attuale numero 14 del ranking Atp, nel suo percorso a Roma ha fin qui battuto il georgiano Basilashvili e prima ancora lo spagnolo Fokina.

Sinner-Rublev: dove vedere il match in tv

La partita tra Sinner-Rublev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.