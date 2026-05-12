Musetti-Ruud oggi agli Internazionali Roma 2026, in campo per il primo set – la diretta

Musetti-Ruud è il primo ottavo di finale degli Internazionali Roma 2026, il carrarino scende in campo nonostante i problemi fisici palesati nell’ultimo match contro Cerundolo. Nel pomeriggio anche il derby italiano Sinner-Pellegrino e la sfida tra Darderi-Zverev.
Internazionali Roma 2026 – la diretta
Inizio diretta: 12/05/26 11:40
Fine diretta: 12/05/26 23:00
Primo set a Ruud: 6-3
Si chiude dopo 36 minuti il primo set, Lorenzo Musetti cede a Casper Ruud 3-6.
Musetti rincorre: 5-2
Un Lorenzo Musetti piuttosto sofferente è indietro nel primo set contro Casper Ruud. Il carrarino è sotto 5-2 nel primo set.