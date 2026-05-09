Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Ofner: l’azzurro vince il primo set – La diretta

Jannik Sinner oggi, sabato 9 maggio, fa il suo esordio agli Internazionali Roma 2026. L’azzurro – n°1 del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000 – sfida l’austriaco Sebastian Ofner, n°82 del ranking. L’unico precedente tra i due risale al circuito Challenger, in particolare alla finale disputata a Ortisei nel 2019 e vinta dall’altoatesino per 6-2 6-4. In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria se la vedrebbe con uno tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin.

Sinner contro Ofner – Il match in diretta Inizio diretta: 09/05/26 19:00 Fine diretta: 09/05/26 22:00