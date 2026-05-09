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sabato 9 maggio 2026

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Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Ofner: l’azzurro vince il primo set – La diretta

Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Ofner: l’azzurro vince il primo set – La diretta
Jannik Sinner, Roma, 8 maggio 2026 (Alfredo Falcone/LaPresse)
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Jannik a caccia di altri record dopo aver vinto cinque Masters 1000 di fila

Jannik Sinner oggi, sabato 9 maggio, fa il suo esordio agli Internazionali Roma 2026. L’azzurro – n°1 del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000 – sfida l’austriaco Sebastian Ofner, n°82 del ranking. L’unico precedente tra i due risale al circuito Challenger, in particolare alla finale disputata a Ortisei nel 2019 e vinta dall’altoatesino per 6-2 6-4. In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria se la vedrebbe con uno tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin.

Sinner contro Ofner – Il match in diretta
Inizio diretta: 09/05/26 19:00
Fine diretta: 09/05/26 22:00
BREAK DI SINNER

Il secondo parziale si apre con un break per Sinner. L’azzurro, implacabile, ha chiuso il primo set dopo 37 minuti. 

Sinner avanti 6-3

Sinner conquista il primo set del match contro Ofner. L’azzurro è avanti 6-3. 

BREAK DI SINNER

Il n°1 del mondo strappa il servizio a Ofner e si porta sul 3-1 nel primo set.

Sinner in campo contro Ofner

Al via il match tra Sinner e Ofner sul Centrale del Foro Italico, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Roma. 

Sinner pronto a scendere in campo sul centrale del Foro

Sinner è pronto a scendere in campo contro Ofner sul centrale del Foro Italico. L’azzurro oggi farà il suo esordio al Masters 1000 di Roma, torneo di casa nel quale lo scorso anno era arrivato in finale contro Carlos Alcaraz. 

L’augurio per questa sera è che l’altoatesino dia seguito alle vittorie conquistate da Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Niente da fare, invece, per Jasmine Paolini, uscita a sorpresa contro Elise Mertens. 

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