Sinner, chi è Sebastian Ofner: primo avversario agli Internazionali Roma 2026

Sebastian Ofner è il primo avversario di Jannik Sinner, nel match di sabato agli Internazionali Roma 2026. Austriaco, numero 82 del mondo, il tennista si è liberato al primo turno dello statunitense Alex Michelsen. Classe ’96, il suo nome circola dal lontano 2017, quando da qualificato riuscì ad arrivare fino al terzo turno di Wimbledon, fermato solo da Alexander Zverev. Il suo miglior piazzamento nel ranking Atp risale al 2024, quando era salito fino alla 37esima posizione. Al suo attivo non ha alcuna vittoria di trofei Atp. Grazie alla sua statura elevata, supera il metro e 90 di altezza, il servizio è il suo colpo più pericoloso. Da sottolineare una importante vittoria nel 2023 al Roland Garros contro Fabio Fognini.

Jannik Sinner's first opponent in Rome will be Sebastian Ofner! ⚔️#IBI26 pic.twitter.com/b9776J6v13 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026

Sinner: “Mi sono riposato, tornare a Roma è bellissimo”

“Stanchezza? Sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l’anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qua. So di aver recuperato durante l’ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis e allenamenti, ho giocato a golf e a calcio. Ora ho due giorni per preparare questo torneo, era la cosa più giusta in questo momento, vediamo come reagisco in campo”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa al suo primo arrivo al Foro Italico, in vista del debutto previsto sabato sera. Sull’assenza a Roma per infortunio di Carlos Alcaraz “è stato sfortunato e se fosse qui la situazione sarebbe diversa. Da parte mia sono contento di quello che sto facendo ma si parte sempre da zero e vediamo come va. Cambia poco essere uno, due o tre al mondo. Carlos ha delle qualità incredibili che nessuno ha in questo momento, ha picchi altissimi, io sono un giocatore molto costante e cerco di stare lì mentalmente su tutti i i punti e sto cercando di dare il massimo”.

“Se mi diverto meno di altri? Sto facendo di tutto per migliorare e cerco sempre di essere un pelino più forte della giornata prima, questa è stata la mia determinazione e così ho impostato la mia vita. Poi ci sono dei momenti in cui faccio quello che mi va di fare ma il mio divertimento lo faccio vedere un po’ meno, non sapete come mi diverto. Ognuno è diverso. In questi due giorni ho giocato a golf e calcio, altri si divertono in un altro modo, in questi giorni era giusto riposare per essere pronto a questo torneo”, ha aggiunto.

Sinner-Ofner, i precedenti

I precedenti tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner si riducono a un solo incrocio tra i due, che risale al 2019. In quell’occasione si incontrarono nel Challenger 50 di Ortisei, a vincere fu Jannik in due set con il punteggio di 6-2 6-4. Da allora, Sinner e Ofner non si sono più incontrati.