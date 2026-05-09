Ascolti tv, Infante a 9.6% batte Nuzzi: “Ore 14 Sera” è il primo programma di informazione in prime time

Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante su Rai 2, ha chiuso la puntata di venerdì 8 maggio raggiungendo il 9.6% di ascolti . Un dato, questo, che batte quello raggiunto da Quarto grado, la trasmissione concorrente di Gianluigi Nuzzi su Rete4, che si è fermata al 9%.
Ore 14 Sera si confermando così primo programma d’informazione in prime time. Sulle altre reti, Propaganda Live (La7) tocca il 5,3%. Il Grande Fratello Vip (Canale 5) si attesta al 16.2%, mentre MilleunaCover Sanremo (Rai 1) porta a casa il 13.4%.