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sabato 9 maggio 2026

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Ascolti tv, Infante a 9.6% batte Nuzzi: “Ore 14 Sera” è il primo programma di informazione in prime time

Ascolti tv, Infante a 9.6% batte Nuzzi: “Ore 14 Sera” è il primo programma di informazione in prime time
Milo Infante, conduttore di “Ore 14 Sera”. (Foto: Ufficio stampa Rai)
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La trasmissione in onda su Rai2 ha battuto i concorrenti di Rete4

Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante su Rai 2, ha chiuso la puntata di venerdì 8 maggio raggiungendo il 9.6% di ascolti . Un dato, questo, che batte quello raggiunto da Quarto grado, la trasmissione concorrente di Gianluigi Nuzzi su Rete4, che si è fermata al 9%.

Ore 14 Sera si confermando così primo programma d’informazione in prime time. Sulle altre reti, Propaganda Live (La7) tocca il 5,3%. Il Grande Fratello Vip (Canale 5) si attesta al 16.2%, mentre MilleunaCover Sanremo (Rai 1) porta a casa il 13.4%.

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