Crozza/Valditara e i lapsus: "Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia del Leoncavallo"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara alle prese con una surreale sequenza di “lapsus” sui grandi misteri e le tragedie della storia italiana, da Falcone e Borsellino a Ustica fino a Piazza Fontana, trasformando ogni ricostruzione in un’escalation di gaffe e associazioni paradossali.

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