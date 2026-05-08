Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 8 maggio 2026

Ultima ora

Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De Minaur

Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De Minaur
Matteo Arnaldi (Alfredo Falcone/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
,

Al prossimo turno il tennista sanremese se la vedrà con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar

 Matteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026 battendo in tre set, in una sfida ad altissimo livello, nella BNP Paribas Arena, l’australiano Alex De Minaur (n.8 ATP) con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4 in un’ora e 57′. Arnaldi se la vedrà con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar.

© Riproduzione Riservata