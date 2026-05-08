Matteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026 battendo in tre set, in una sfida ad altissimo livello, nella BNP Paribas Arena, l’australiano Alex De Minaur (n.8 ATP) con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4 in un’ora e 57′. Arnaldi se la vedrà con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar.
Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De Minaur
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Al prossimo turno il tennista sanremese se la vedrà con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar