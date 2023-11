Gli azzurri vincono il titolo dopo 47 anni

A 47 anni dal primo e unico trionfo nella sua storia, l’Italia torna a vincere la Coppa Davis grazie al successo ottenuto in finale sull’Australia, battuta 2-0. Dopo la vittoria di Matteo Arnaldi nel primo singolare su Alexei Popyrin Jannik Sinner ha conquistato il punto decisivo battendo in due set Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-0 in un’ora e 22′ di gioco.

