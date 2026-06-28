Gakpo, dramma per il campione dell’Olanda ai Mondiali 2026: il calciatore e la moglie incinta perdono il figlio

Dramma ai Mondiali 2026 per l’attaccante dell’Olanda Cody Gakpo, la cui compagna e modella Noa van der Bij ha annunciato di aver perso il figlio della coppia che portava in grembo e la cui nascita era prevista a ottobre. “Con il cuore spezzato, condividiamo la notizia devastante che il nostro bambino è venuto a mancare durante la gravidanza. Grazie per il vostro amore e il vostro sostegno. Elijah Raphael Gakpo. Amato per sempre. Per sempre nostro figlio”, ha scritto sui social la compagna dell’attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese. A sua volta Gakpo ha scritto sempre sui social: “Questo è un momento incredibilmente difficile per la nostra famiglia. Chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy e i nostri spazi”.

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