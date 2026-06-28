Ascolti tv 27 giugno 2026: bene i Mondiali 2026 sulla Rai e la Ruota della Fortuna per Mediaset

Ieri, sabato 27 giugno, le Reti Mediaset sono risultate leader per gli ascolti tv sul pubblico totale, nelle seguenti fasce: totale giornata: 2.584.000 spettatori totali (37.67% di share individui). Prima serata: 5.618.000 spettatori totali (42.19% di share individui). Seconda serata: 2.908.000 spettatori totali (39.04% di share individui).TG5: l’edizione delle ore 20.00 è leader dell’informazione sul target commerciale con il 19.84% di share e 2.299.000 spettatori totali; quella delle ore 13.00 è la più vista con 2.642.000 spettatori totali e il 22% di share individui. Da segnalare in particolare su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ è leader dell’access prime-time con 3.593.000 spettatori totali e il 26.36% di share individui, con picchi di oltre il 32%. A seguire, la riproposizione di ‘Ciao Darwin 8’ registra il 17.79% di share sul target commerciale con 1.360.000 spettatori totali. Su Retequattro in access prime-time, ‘4 di Sera Weekend’ informa, nella prima parte, 696.000 spettatori totali e, nella seconda, 538.000 spettatori totali. In prima serata, la serie ‘La Promessa’ registra il 6.76% di share individui con 811.000 spettatori totali. Canali tematici in prime-time, il totale delle reti tematiche Mediaset (Iris, TopCrime, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, 20, Focus, Cine34, TwentySeven) segna il 10.5% di share sul target commerciale; in particolare: su Iris, in prima serata, il film ‘The Game – Nessuna regola’ ottiene 273.000 spettatori totali e il 2.74% di share sul target commerciale.

I Mondiali 2026 sulla Rai

Grande serata di calcio su Rai 1 con “Notti Mondiali” che, in prima serata, ha segnato il 14,5% di share con 1 milione 888 mila spettatori. A seguire, dalle 23, la partita ‘Croazia-Ghana’ in diretta dal Philadelphia Stadium è stata seguita da quasi 2 milioni di telespettatori (1 milione 975 mila) pari al 24,3% di share. In particolare, il primo tempo ha realizzato il 23,2% di share e 2 milioni 394 mila spettatori, nel secondo lo share è salito al 26% con 1 milione 589 mila spettatori. Al termine dell’incontro i commenti di “Notti Mondiali” hanno totalizzato il 14,3% di share con 512 mila spettatori. Tornando al prime time, su Rai 2 il thriller “Scomparsa nella Death Valley” ha fatto registrare uno share del 6,1% con 784 mila telespettatori, mentre su Rai 3 il film “Piedone l’Africano” è stato visto da 723 mila spettatori con il 5,7% di share. Nel daytime della rete ammiraglia “Unomattina Weekly” segna nella prima parte il 21,6% di share con 901 mila telespettatori e nella seconda parte il 20,3% di share con 841 mila spettatori. “Reazione a catena” si conferma vincente nel preserale con il 24,3% share e 2 milioni 733 mila telespettatori, mentre in access prime time “Affari Tuoi Mundial” è al 24,5% di share con 3 milioni 326 mila spettatori. Su Rai 3 “Ri manda Raitre” ottiene il 5% di share con 286 mila spettatori. Le reti Rai vincono a pari perimetro le 24 ore con 1 milione 914 mila spettatori pari al 27,9% di share.

Nella serata di ieri, sabato 27 giugno 2026, su Rai1 ‘Notti Mondiali’ è stato visto da 1.888.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 ‘Scomparsa nella Death Valley’ ha ottenuto 784.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 il classico ‘Piedone l’africano’ ha ottenuto 723.000 spettatori e il 5.7%. Su Canale5 la replica di ‘Ciao Darwin‘ ha conquistato 1.360.000 spettatori con uno share del 15.4% di share. Su Italia1 ‘King – Un cucciolo da salvare’ ha ottenuto 436.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 ‘La Promessa’ ha raggiunto 840.000 spettatori per il 7.1% di share. Su La7 ‘Entrapment’ ha conquistato 452.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ ha invece raggiunto 446.000 spettatori per il 3.5%. Infine sul Nove ‘Delitti in Famiglia’ ha catturato l’attenzione di 252.000 spettatori con il 2.1% di share.