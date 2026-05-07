Sinner agli Internazionali di Roma 2026, polemica sui premi Slam

“Siamo in un momento in cui maschi e femmine sono uniti e stanno insieme. I soldi sono solo una conseguenza. Senza di noi il torneo non c’è, questo è importante da dire. Siamo stati zitti per tanto tempo, ora siamo arrivati ad un punto in cui è giusto parlare”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa, sul contenzioso che va avanti da un anno. I giocatori, sia uomini che donne, rivendicano una percentuale più alta dei premi rispetto ai ricavi generati dai Major, oltre a tutele maggiori sia dal punto di vista sanitario che pensionistico. “Dietro le quinte stanno facendo un buon lavoro, sanno tutti che i tornei più importanti sono i grandi Slam. Non chiediamo il 50%, non ci piacerebbe neanche ma forse stiamo prendendo un po’ troppo poco”, ha aggiunto il numero 1 del mondo.

“Speriamo che il montepremi di Wimbledon sia più alto”

“Prima di tutto penso che i tornei del Grande Slam siano i migliori e i più importanti del nostro calendario. Credo che, anche risalendo ai tempi passati, alle generazioni precedenti, possiamo parlare solo del circuito maschile, dato che lo conosco bene. Si tratta di oltre 15 anni fa. Ora tocca alla nostra generazione e lo sarà anche per le generazioni future. Si tratta soprattutto di rispetto perché penso che diamo molto di più di quello che riceviamo. Non vale solo per i migliori giocatori, ma per tutti noi. Penso che i primi 10 uomini e le prime 10 donne abbiano scritto una lettera. Non è bello che dopo un anno non siamo nemmeno vicini a raggiungere ciò che vorremmo”, ha aggiunto Sinner sulla questione del prize money. Parlando di altri sport, se gli atleti di punta inviano lettere importanti, credo davvero che entro 48 ore non solo si riceva una risposta, ma si venga anche convocati per un incontro, quindi… Certo, parliamo di soldi. Ma la cosa più importante è il rispetto, e noi non lo percepiamo. Credo che noi giocatori siamo un po’ delusi anche dall’esito del Roland Garros, ad esempio. Vediamo cosa succederà”, ha proseguito il numero uno al mondo. “Penso che nelle prossime due settimane sapremo anche il montepremi di Wimbledon. Speriamo davvero che sia più alto. Poi, ovviamente, gli US Open. Quindi capisco che i giocatori parlino di boicottaggio, perché è da qualche parte che dobbiamo iniziare. È una situazione che si trascina da molto tempo. Vedremo cosa succederà in futuro. Se non ricevessi il rispetto che spetta? Non posso prevedere il futuro in un certo senso. Ma allo stesso tempo credo anche che da qualche parte dobbiamo pur iniziare. Capisco che altri giocatori non giochino. Non sono certo l’unico a pensarla così. È la prima volta che ho la sensazione che tutti i giocatori siano nella stessa situazione e abbiano lo stesso punto di vista. Penso che sia giusto, perché senza di loro, senza i giocatori, non ci sarebbero tornei. Allo stesso tempo, sappiamo e rispettiamo i tornei perché ci fanno crescere come atleti. Voglio dire, siamo molto neutrali su questo punto”, ha concluso sul tema dell’ipotesi boicottaggio.

“Prima del torneo tre giorni senza giocare, è la cosa giusta da fare”

“Stanchezza? Sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l’anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qua. So di aver recuperato durante l’ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis e allenamenti, ho giocato a golf e a calcio. Ora ho due giorni per preparare questo torneo, era la cosa più giusta in questo momento, vediamo come reagisco in campo”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa al suo primo arrivo al Foro Italico, in vista del debutto previsto sabato sera. Sull’assenza a Roma per infortunio di Carlos Alcaraz “è stato sfortunato e se fosse qui la situazione sarebbe diversa. Da parte mia sono contento di quello che sto facendo ma si parte sempre da zero e vediamo come va. Cambia poco essere uno, due o tre al mondo. Carlos ha delle qualità incredibili che nessuno ha in questo momento, ha picchi altissimi, io sono un giocatore molto costante e cerco di stare lì mentalmente su tutti i i punti e sto cercando di dare il massimo”.

“Faccio di tutto per migliorare sempre di più”

“Se mi diverto meno di altri? Sto facendo di tutto per migliorare e cerco sempre di essere un pelino più forte della giornata prima, questa è stata la mia determinazione e così ho impostato la mia vita. Poi ci sono dei momenti in cui faccio quello che mi va di fare ma il mio divertimento lo faccio vedere un po’ meno, non sapete come mi diverto. Ognuno è diverso. In questi due giorni ho giocato a golf e calcio, altri si divertono in un altro modo, in questi giorni era giusto riposare per essere pronto a questo torneo”, ha aggiunto.