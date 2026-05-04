Internazionali Roma 2026, il tabellone: per Sinner possibile derby con Berrettini

Sorteggiato il tabellone degli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico dal 4 al 17 maggio. Per l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e reduce dal successo di Madrid, esordio al secondo turno contro il vincente del match tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Nella parte di tabellone di Sinner anche Matteo Berrettini (esordio contro l’australiano Alexei Popyrin) e Lorenzo Sonego, il numero 1 del mondo potrebbe trovare in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime numero 4 del seeding. Dall’altra parte di tabellone, invece, vista l’assenza di Carlos Alcaraz la possibile semifinale sarà tra il numero 2 Alexander Zverev e il numero 3 Novak Djokovic, il serbo torna al Foro Italico dopo il forfait dello scorso anno.

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Per il numero 2 azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, esordio al secondo turno contro il vincente del match tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e un qualificato. Tabellone non semplice per il carrarino, che potrebbe trovare sulla sua strada anche il norvegese Casper Ruud, già finalista a Roma, e il ceco Jiri Lhecka contro cui ha perso a Madrid. Nei quarti di finale, poi, Musetti potrebbe affrontare Novak Djokovic numero 3 del seeding.

Gli accoppiamenti degli italiani:

Jannik Sinner (ITA) bye / 2T vs Sebastian Ofner (AUT) o Alex Michelsen (USA)

Matteo Berrettini (ITA) vs Alexei Popyrin (AUS)

Lorenzo Sonego (ITA) vs Ignacio Buse (PER)

Luca Nardi (ITA) vs qualificato

Francesco Maestrelli (ITA) vs Roberto Bautista Agut (ESP)

Flavio Cobolli (ITA) bye / 2T vs Zizou Bergs (BEL) o Terence Atmane (FRA)

Mattia Bellucci (ITA) vs Roman Andres Burruchaga (ARG)

Gianluca Cadenasso (ITA) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)

Lorenzo Musetti (ITA) bye / 2T vs qualificato o Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Matteo Arnaldi (ITA) vs Jaume Munar (ESP)

Luciano Darderi (ITA) bye / 2T vs Hubert Hurkacz (POL) o Yannick Hanfmann (GER)

Federico Cinà (ITA) vs Alexander Blockx (BEL)

Il tabellone Wta: Paolini esordio con vincente Cristian-Haddad Maia

Sorteggiato il tabellone femminile. Jasmine Paolini, numero 9 del mondo e campionessa in carica, esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Paolini è nella parte di tabellone dell’americana Coco Gauff, finalista lo scorso anno sconfitta proprio da Paolini. Per quanto riguarda le altre azzurre Elisabetta Cocciaretto esordirà contro una qualificata, mentre Lucrezia Stefanini se la vedrà contro la lettone Jelena Ostapenko. Una qualificata attende l’azzurra Nuria Brancaccio, mentre Lucia Bronzetti affronterà all’esordio l’americana McCartney Kessler. In programma anche il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, mentre Jennifer Ruggeri esordirà contro la tennista turca Zeynep Sönmez. Infine per Martina Trevisan c’è l’australiana Talia Gibson.

Projected @WTA QFs by seeding



Sabalenka 🆚 Anisimova

Gauff 🆚 Andreeva

Pegula 🆚 Swiatek

Svitolina 🆚 Rybakina #IBI26 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 4, 2026

Gli accoppiamenti delle italiane

Lucrezia Stefanini (ITA) vs Jelena Ostapenko (LAT)

Nuria Brancaccio (ITA) vs qualificata

Lucia Bronzetti (ITA) vs McCarteney Kessler (USA)

(9) Jasmine Paolini (ITA) bye

Jennifer Ruggeri (ITA) vs Zeynep Sonmez (TUR)

Martina Trevisan (ITA) vs Talia Gibson (AUS)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs qualificata

Lisa Pigato (ITA) vs Tyra Grant (ITA)

Per Paolini, n.8 del ranking e 9 del seeding, sorteggiata nella arte alta del tabellone, quella presieduta dalla numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Il percorso ipotetico di Paolini prevede dopo l’esordio la belga Elise Mertens (n.21 del seeding) al terzo turno e possibili ottavi contro Mirra Andreeva (n.8). Nei quarti poi l’azzurra dovrebbe trovare Coco Gauff (n.3), nella rivincita della finale dello scorso anno, o magari l’emergente Iva Iovic (n.19): quindi in semifinale possibile confronto contro Sabalenka