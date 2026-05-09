Lazio-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter campione d’Italia scende in campo oggi, sabato 9 maggio, all’Olimpico contro la Lazio in uno degli anticipi della 36esima giornata di serie A. Il match anticipa di pochi giorni la sfida ben più attesa mercoledì prossimo, sempre all’Olimpico, valida per la finale di Coppa Italia che vedrà di fronte proprio nerazzurri e biancocelesti. I due tecnici Chivu e Sarri pensano soprattutto a risparmiare forze e acciaccati in vista di mercoledì: in casa Inter restano a casa Pio Esposito e Calhanoglu con Lautaro Martinez che però dovrebbe partire dal primo minuto. In casa Lazio preoccupano le condizioni di Zaccagni, infortunato, e a rischio anche per la Coppa Italia.

Ad aprire i match del sabato alle 15 invece sarà Cagliari-Udinese con i sardi che con un punto sarebbero salvi anche matematicamente a prescindere dai risultati della Cremonese. In serata poi Lecce-Juventus che mette in palio punti pesanti per la salvezza e per la Champions League.

Ieri nel primo anticipo successo del Torino sul Sassuolo per 2-1.

Gol da tre punti! ✅⚽️ pic.twitter.com/Xfi1nlUPAn — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 8, 2026

Si è concluso invece il campionato di serie B con la promozione del Frosinone, insieme al Venezia e le retrocessioni di Pescara, Spezia e Reggiana.

Le gare della 36ª giornata

Torino-Sassuolo 2-1

Cagliari-Udinese

Lazio-Inter

Lecce-Juventus

Verona-Como

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Parma-Roma

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio-Inter si gioca stasera alle 18. Queste le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; L.Martinez, Bonny

Lazio-Inter, dove vederla in tv

Lazio-Inter si gioca oggi alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di Dazn su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.