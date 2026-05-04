Mattarella riceve i tennisti azzurri: “Aspettiamo gli Internazionali, non solo per Sinner”. Poi l’omaggio a Zanardi

“La centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi, e adesso aspettiamo Internazionali di Roma e Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontrare al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025.Nel rivolgersi al presidente Fitp Angelo Binaghi che ha invitato il capo dello Stato al Foro Italico dopo la sua partecipazione dello scorso anno alla finale femminile vinta da Jasmine Paolini, il capo dello Stato ha detto: “Non vorrei sembrare una sorta di talismano che non sono, il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli Internazionali con una fiducia rinnovata e consolidata”. “Io cerco, per quanto possibile e costantemente, di seguire – ha poi concluso Mattarella – e vi devo dire che vedervi giocare è sempre un piacere”.

“Italia protagonista, non è una fiammata ma una condizione consolidata”

I risultati del tennis italiano confermano “quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontrare al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. “Questa è una condizione ormai consolidata – prosegue -. Naturalmente non c’è soltanto il tennis italiano, ci sono anche gli altri, per fortuna aggiungo, e non soltanto la Spagna. Questo aiuta, perché evita di fermarsi nell’autocompiacimento e consente di avvertire sempre nuovi stimoli, a migliorarsi, a proseguire, ad affrontare nuovi impegni e nuove sfide”.

Matteo Berrettini (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Buonfiglio: “Tennis entrato nel cuore degli italiani”

“Sono momenti particolari, che viviamo dopo anni di lavoro con professionalità. Il tennis ormai è una disciplina di quelle leader, grazie a queste campionesse e a questi campioni. Forse solo australiani e americani hanno vinto tante volte di fila queste competizioni come avete fatto voi”. Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio nel suo discorso davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita degli atleti vincitori della Coppa Davis e della NJK Cup. “È il secondo anno consecutivo che il tennis italiano domina il mondo nelle competizioni più prestigioso a livello di squadre, un tris che ci inorgoglisce con una passione che ha invaso tutte le case degli italiani. Il tennis è diventato non solo uni sport di base, ma uno sport di eccellenza. Tutti ci invidiano le nostre protagoniste e i nostri protagonisti”, ha aggiunto prima di elogiare i capitani Tatiana Garbin e Filippo Volandri oltre al presidente della Fitp Angelo Binaghi. Buonfiglio ha quindi invitato il presidente Mattarella agli Internazionali d’Italia “consapevoli della sua agenda fittissima”.

Binaghi: “Invito al Quirinale è culmine del nostro percorso”

“Essere invitati al Quirinale per celebrare i trionfi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze rappresenta per noi la soddisfazione più grande possibile. E’ il culmine del nostro percorso, e ci fa sentire di aver fatto appieno il nostro dovere e di aver rappresentato al meglio la nostra nazione”. Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi nel suo discorso davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita degli atleti vincitori della Coppa Davis e della BJK Cup. “Grazie soprattutto per averci aspettato, per aver atteso che questi ragazzi e queste ragazze completassero le loro differenti programmazioni per potersi preparare al meglio e alla fine essere qua oggi tutti insieme. L’abbiamo inteso come un gesto di grande sensibilità nei nostri confronti. Abbiamo vinto gli ultimi cinque campionati del mondo a squadre, una cosa favolosa. E queste due ultime vittorie sono state due autentiche imprese, contro pronostico”, ha aggiunto.