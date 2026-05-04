Sudafrica, epidemia hantavirus su nave da crociera: tre morti

Tra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell’Oceano Atlantico c’è una coppia di anziani, mentre almeno altre 3 persone sono state contagiate. La prima vittima è stata un uomo di 70 anni deceduto a bordo della nave, il cui corpo è stato recuperato nel territorio britannico di Sant’Elena, nell’Atlantico meridionale. La moglie dell’uomo è svenuta in un aeroporto in Sudafrica mentre cercava di prendere un volo per il suo paese d’origine, i Paesi Bassi. È deceduta in un ospedale nelle vicinanze. Il corpo della terza vittime si trova ancora a bordo della nave. Il Dipartimento della Salute sudafricano ha identificato una persona ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg come un cittadino britannico. Ha aggiunto che la persona si è ammalata vicino all’Isola di Ascensione, un’altra isola remota nell’Atlantico, dopo che la nave aveva lasciato Sant’Elena ed è stata trasferita da lì in Sudafrica. In una dichiarazione all’Associated Press, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha affermato che è in corso un’indagine e che è stato confermato almeno un caso di hantavirus. Due persone malate a bordo che necessitano di cure mediche urgenti sono membri dell’equipaggio.