Meloni a Trump: “Ritiro soldati Usa? Scelta che non condividerei”

Prima di lasciare il summit della Comunità politica europea a Erevan, in Armenia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto a una domanda sull’annuncio del presidente americano Donald Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, comprese quelle italiane.

“Preoccupata dalla minaccia di Trump di far lasciare l’Italia ai soldati americani? Non so dire che cosa accadrà, come ho detto tante volte noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell’Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei”. ha dichiarato. Poi ha aggiunto: “Ci tengo a dire una cosa: l’Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni“, ha affermato la premier. “L’Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito Nato, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, lo abbiamo fatto in Iraq. E quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo”.

Incontro con Marco Rubio venerdì mattina a Palazzo Chigi

In merito ai rapporti con gli Stati Uniti, nell’agenda della premier pubblicata sul sito del governo si legge che Meloni incontrerà il segretario americano Marco Rubio venerdì 8 maggio alle ore 11.30. La conferma è arrivata anche da una nota del portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Thomas Pigott, che ha spiegato: “Rubio si recherà a Roma dal 6 all’8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali con l’Italia e il Vaticano. Incontrerà la leadership della Santa Sede per discutere della situazione in Medio Oriente e degli interessi comuni nell’emisfero occidentale. Gli incontri con le controparti italiane verteranno sugli interessi comuni in materia di sicurezza e sull’allineamento strategico”.

Il vertice con Papa Leone XIV si terrà giovedì, poi, secondo quanto riporta il New York Times, Rubio incontrerà separatamente il ministro degli Esteri Antonio Tajani ed eventualmente la premier Giorgia Meloni.