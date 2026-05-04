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lunedì 4 maggio 2026

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Crans Montana, Meloni sulle cure mediche: “Da Svizzera impegno per no oneri alle famiglie”

Crans Montana, Meloni sulle cure mediche: “Da Svizzera impegno per no oneri alle famiglie”
La premier Giorgia Meloni alla seconda riunione della Coalizione europea contro le droghe a Erevan, in Armenia. (Foto: Palazzo Chigi)
Redazione
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La premier è intervenuta dopo la richiesta di pagamento delle cure mediche

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, a margine del vertice della Comunità politica europea in corso a Erevan. Nel corso del confronto, informa una nota di Palazzo Chigi, la premier ha raccolto “l’impegno politico del presidente Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera”.

“Per quanto riguarda la questione della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli Stati – si legge ancora nella nota -, il presidente Parmelin ha fatto presente che sono in corso gli approfondimenti del Consiglio federale svizzero volti a individuare una soluzione accettabile. Nel manifestare apprezzamento per l’attenzione dimostrata, Meloni ha ribadito la piena disponibilità a mantenere un’interlocuzione costante al fine di agevolare una rapida e definitiva risoluzione della vicenda”, conclude il comunicato.

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