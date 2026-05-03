Home > Sport > Tennis > Sinner-Zverev, oggi la finale dell’Atp Madrid 2026: orario e dove vederla

Sono 13 le sfide precedenti tra i due, con l’altoatesino in vantaggio 9-4

Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma oggi, domenica 3 maggio 2026, con diretta tv e streaming. Il numero uno del ranking mondiale arriva all’ultimo atto del torneo spagnolo in uno stato di forma eccezionale e con numeri che confermano la sua supremazia nel circuito.

L’azzurro va a caccia del quarto titolo consecutivo in questa prima parte di stagione, dopo aver già trionfato nei tornei di Indian Wells, Miami e Montecarlo, imponendosi come assoluto protagonista del 2026. Un filotto di vittorie che lo ha consolidato in vetta al ranking e che potrebbe arricchirsi ulteriormente con un successo nella capitale spagnola.

In palio, infatti, non c’è soltanto il titolo madrileno, ma anche un traguardo storico: in caso di vittoria, Sinner diventerebbe il primo tennista nella storia a conquistare cinque tornei Masters 1000 consecutivi, un’impresa mai riuscita nemmeno ai più grandi campioni dell’era moderna. Un obiettivo che darebbe ulteriore peso alla sua stagione e lo proietterebbe sempre più nella dimensione dei dominatori del tennis mondiale.

Di fronte, però, ci sarà un avversario di altissimo livello come Zverev, deciso a interrompere la striscia vincente dell’italiano e a ribaltare un trend che negli ultimi confronti diretti lo ha visto spesso soccombere. La sfida si preannuncia quindi come un banco di prova decisivo, non solo per il titolo, ma anche per misurare la distanza attuale tra i due protagonisti del circuito.

Orario e precedenti

La finalissima è in programma non prima delle 17 e rappresenta il momento clou del torneo madrileno, con gli occhi del circuito puntati sulla sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Un confronto che, per andamento della stagione, sembra quasi la naturale conclusione di un copione già visto più volte nel 2026.

Nei tornei conquistati finora dall’azzurro, infatti, il cammino verso il titolo è sempre passato proprio attraverso Zverev, affrontato e battuto sistematicamente in semifinale. Questa volta, però, il duello si sposta all’ultimo atto, alzando ulteriormente la posta in palio e il livello di pressione per entrambi.

Il bilancio complessivo dei precedenti parla chiaro: 13 sfide disputate, con Sinner avanti 9-4 e reduce da una striscia aperta di otto vittorie consecutive. Numeri che certificano un dominio recente piuttosto netto, soprattutto considerando che il tedesco non riesce più a trovare contromisure efficaci contro il gioco dell’italiano.

Ancora più significativo è il dato legato ai set: Zverev, infatti, non è riuscito a conquistarne nemmeno uno contro Sinner dalla finale degli Australian Open dello scorso anno, segno di un divario che, negli ultimi mesi, si è progressivamente ampliato. Un trend che il tedesco proverà a invertire proprio nella partita più importante, mentre Sinner cercherà di confermare la propria superiorità anche nel palcoscenico più prestigioso.

Dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, con possibilità di seguirlo anche in streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis TV.