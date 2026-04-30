Cobolli-Zverev oggi all’Atp Madrid 2026: precedenti, orario e dove vederlo

Flavio Cobolli torna in campo oggi 30 aprile all’Atp Madrid 2026, per il suo quarto di finale contro il numero 3 del mondo, e 2 del tabellone, Alexander Zverev. Cobolli, numero 13 del mondo e 10 del seeding a Madrid, nell’ultimo scontro diretto ha sconfitto Zverev a Monaco di Baviera con il punteggio di 6-3, 6-3 in appena un’ora e 10′ di gioco. Facile prevedere dunque che il tedesco vorrà prendersi l’immediata rivincita e soprattutto proseguire il suo cammino verso la finale. Ma anche Cobolli è deciso a non fermarsi qui: questa per lui è la prima apparizione in un quarto di finale di un Masters.

Cobolli-Zverev: i precedenti

A parte l’ultimo incontro a Monaco, dove Zverev ha perso una grande occasione per aggiudicarsi un torneo vista l’assenza contemporanea, in Germania, sia di Sinner che di Alcaraz, nei precedenti due scontri diretti aveva sempre vinto il tedesco, sempre in due set. Prima di questa settimana, Cobolli aveva ottenuto una sola vittoria contro un top 10 in un match completato, proprio contro Zverev a Monaco.

Atp Madrid 2026: gli incontri di oggi

Oggi a Madrid sono in programma due incontri dei quarti di finale nel torneo maschile, dopo che i primi due quarti ieri si sono conclusi a favore di Jannik Sinner (6-2, 7-6 contro il giovane talento spagnolo Jodar) e del francese Arthur Fils, che ha sconfitto un po’ a sorpresa il numero 14 Jiri Lehecka con il punteggio di 6-3, 6-4. Ecco gli incontri in programma oggi:

Ruud (15) – Blocks (69)

Cobolli (13) – Zverev (3)

Cobolli-Zverev: orario e dove vederlo

Il match tra Cobolli e Zverev sarà il secondo di giornata in campo maschile, ed è in programma alle 20. La partita sarà trasmessa in diretta in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv e SkyGo.