Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: il luogo del blitz

Duplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro persone arrestate al termine di un blitz condotto dagli investigatori della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino. Tra i fermati anche una ragazza di 16 anni, trovata armata di una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa, che ha tentato di estrarre dalla cintola all’arrivo degli agenti. La vicenda è iniziata martedì pomeriggio in un appartamento di via Veturia, nel quartiere Ponte Lungo, dove le due vittime vivevano in una stanza in affitto. Intorno alle 15.10 un uomo armato ha fatto irruzione nell’abitazione, costringendo i presenti, sotto la minaccia della pistola, a seguirlo. In strada li attendeva un’auto con alla guida una donna. I due ostaggi sono stati caricati a bordo e trasferiti in via della Tenuta di Torrenova. Qui sono stati picchiati e rinchiusi in una cantina, e chiusi a chiave al buio. Poco dopo i sequestratori hanno contattato il fratello di una delle vittime, chiedendo un riscatto di 4mila euro per la liberazione. L’uomo si è rivolto alla polizia, facendo scattare le indagini. Gli agenti hanno organizzato un’operazione controllata, seguendo il familiare all’incontro con uno dei carcerieri per la trattativa.