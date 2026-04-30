Scoperto deposito di armi sull'Aspromonte: il nascondiglio tra le pietre di un muretto

Un nascondiglio invisibile, incastonato tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà (Reggio Calabria), nel cuore aspro e impervio dell’Aspromonte. È qui che i Carabinieri affiancati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno inferto un nuovo, significativo colpo alla circolazione illegale di armi, portando alla luce un deposito clandestino perfettamente mimetizzato e potenzialmente pronto all’impiego. L’operazione si è svolta attraverso un’intensa attività di rastrellamento in un’area demaniale particolarmente difficile da raggiungere. Proprio in questo scenario, i militari hanno individuato un ingegnoso sistema di occultamento: un tubo in plastica nascosto con estrema cura all’interno di un muretto, trasformato in un vano segreto.