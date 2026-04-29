Atletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Atletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League. Ieri nella prima il Paris Saint Germain ha sconfitto il Bayern Monaco in un match rocambolesco, terminato 5-4 per i francesi.

Gli spagnoli arrivano a questa partita dopo aver eliminato nei quarti il Barcellona, ma negli ultimi tempi stanno faticando in campionato. Il successo per 3-2 sull’Athletic Club nel weekend ha consolidato la posizione dell’Atletico nella top 4 della Liga, ma è stata solo la seconda vittoria nelle ultime nove partite ufficiali (7 sconfitte).

L’Arsenal è arrivato in semifinale dominando il girone unico con un percorso perfetto (8 vittorie su 8), diventando la prima squadra a riuscirci, e ha poi eliminato lo Sporting. Gli inglesi hanno battuto l’Atletico 4-0 nel girone unico, ma in casa l’Atletico non ha mai perso una partita a eliminazione diretta in Chapions contro una squadra inglese.

Atletico Madrid-Arsenal: le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri; G.Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore : Simeone.

(4-4-2): Oblak; Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri; G.Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. : Simeone. Arsenal (4-2-3-1): David Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta.

Atletico Madrid-Arsenal: orario e dove vederla

La semifinale di Champions Atletico-Arsenal è in programma alle 21 al Wanda Metropolitano. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.