Scienza ‘nel mirino’ in Usa? Trump licenzia il board della National Science Foundation

Fired. Questa volta nel mirino dell’amministrazione Trump sono finiti uomini e donne di scienza: tutti i 22 membri del consiglio indipendente che sovrintende alla National Science Foundation. I componenti del National Science Board hanno ricevuto venerdì un’email dall’Ufficio del Personale Presidenziale in cui si comunicava la cessazione del loro incarico.

Come ricorda l’Associated Press, il National Science Board è stato creato nel 1950 per consigliare il presidente e il Congresso in materia di politica scientifica e ingegneristica, approvare importanti finanziamenti e guidare il futuro della NSF. La mossa della Casa Bianca preoccupa scienziati e attivisti, che non per la prima volta si interrogano sul futuro della scienza negli Usa nell’era Trump.

Che cosa è successo

Venerdì scorso tutti i membri del National Science Board hanno ricevuto l’email dall’Ufficio del Personale Presidenziale “per conto del presidente Donald J. Trump” in cui si comunicava la “cessazione del loro incarico con effetto immediato”.

“A dire il vero, non sono rimasto del tutto sorpreso”, ha dichiarato in una email Keivan Stassun, fra i licenziati. Stassun, che lavora presso la Vanderbilt University, ha aggiunto però che la decisione è stata “enormemente deludente”.

Il board

Composto in genere da 25 membri nominati dal presidente americano, che rimangono in carica per sei anni a rotazione, il board è formato da scienziati esponenti del mondo accademico e industriale, specializzati in settori che vanno dall’astronomia alla matematica, passando per chimica e ingegneria aerospaziale.

Secondo quanto affermato da Yolanda Gil, altro ex componente del board, tutti i 22 membri del consiglio sono stati licenziati. Il gruppo aveva programmato di riunirsi di persona la prossima settimana e stava ultimando una relazione sullo stato della scienza negli Stati Uniti, ha dichiarato Gil in una email.

“Credo che questo sia un ulteriore segnale dei radicali cambiamenti che l’amministrazione ha in mente per la NSF”, ha affermato Gil, che lavora presso l’Information Sciences Institute dell’Università della California del Sud.

Un attacco alla scienza

Maria Cantwell, la principale esponente democratica della Commissione del Senato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti, ha dichiarato in un comunicato che la mossa rappresenta “un pericoloso attacco alle istituzioni e alle competenze che guidano l’innovazione e la ricerca americana”.

L’amministrazione Trump aveva tentato di dimezzare il budget di 9 miliardi di dollari della Fondazione scientifica lo scorso anno. Il Congresso aveva mantenuto i finanziamenti alla NSF, ma il taglio è destinato essere riproposto per il prossimo anno.