Home > Sport > Tennis > Atp Madrid 2026, oggi in campo Cobolli e Darderi: orari e dove vederli in tv

Due italiani in campo oggi nel singolare maschile dell’Atp Madrid 2026. Sono Luciano Darderi e Flavio Cobolli impegnati nei sedicesimi di finale del Master 1000 su terra rossa spagnolo.

Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo

Il 23enne romano, testa di serie numero 10 e numero 13 del ranking mondiale, affronterà per la prima volta in carriera il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 96 al mondo, dopo aver superato in tre set l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Vallejo, 21 anni, arriva dalle qualificazioni e ha già eliminato Girgor Dimitrov e Learner Tien, entrambi sconfitti in due set.

Darderi-Cerundolo: precedenti

Luciano Darderi invece, numero 22 in classifica, sfiderà invece l’argentino Francisco Cerundolo, numero 20 al mondo. Sarà la sesta volta che i due si affrontano. I due si conoscono molto bene (Darderi è nato in Argentina) e sono stati partner di doppio in diversi tornei. Negli scontri passati Cerundolo è avanti 3-2 e ha vinto anche l’ultima sfida nell’Atp 250 di Buenos Aires 6-4, 6-2. Il 24enne azzurro oggi va a caccia del suo primo ottavo di finale a Madrid e anche il primo in assoluto in un Masters 1000.

Già agli ottavi Sinner e Musetti

Hanno già invece conquistato gli ottavi di finale dell’Atp Madrid 2026 altri due italiani: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il numero uno al mondo, che ieri al terzo turno ha eliminato il danese Elmer Moller, affronterà ora il britannico Cameron Norrie, che ha battuto al terzo turno l’argentino Tiago Tirante per 7-5, 7-6 (5). Musetti invece ha superato ieri in due set l’olandese Tallon Griekspoor, numero 33 ATP.

Orari e dove vederli

La sfida tra Darderi e Cerundolo valida per il terzo turno dell’Atp di Madrid 2026 è in programma non prima delle 15 sul campo 4 mentre Cobolli-Vallejo, sempre per il terzo turno, si gioca sul campo 3 intorno alle 18. I match del Masters 1000 madrileno sono visibili in tv su Sky e in streaming su Sky Go e Now.