Paolini sconfitta al Wta Madrid 2026, Baptiste vince in due set

Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Jasmine Paolini al Wta Madrid 2026. L’azzurra, numero 9 del ranking e 8 del seeding, ancora non completamente a suo agio sulla terra, cede il passo alla statunitense Hailey Baptiste, numero 32 del mondo. Il punteggio a favore dell’americana è di 7-5, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Baptiste sfiderà negli ottavi la svizzera Belinda Bencic (n.12 Wta), undicesima testa di serie.

Paolini, che arrivava dalla vittoria in rimonta contro la tedesca Siegemund, oggi non è riuscita a contrastare la forza e la freschezza atletica dell’avversaria, che dopo un primo set più combattuto ha poi dilagato nel secondo, mentre l’azzurra usciva pian piano dal match. Ora Paolini dovrà ritrovare energia e concentrazione in vista del torneo di casa, gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dalla prossima settimana.