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sabato 25 aprile 2026

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Treviso, bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è in pericolo di vita

Treviso, bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è in pericolo di vita
LaPresse
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La piccola si trovava nell’abitazione di famiglia insieme ai genitori

Una bambina di 18 mesi ha riportato gravi lesioni dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba a Loria (Treviso), presso l’abitazione dei genitori, un 30enne e una 29enne. Da primi accertamenti sembrerebbe che la piccola, mentre giocava in giardino con la madre, è stata investita dal padre che stava tagliando il prato.

La piccola è stata ricoverata presso l’ospedale di Castelfranco Veneto. Accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. La bambina è in pericolo di vita e, dopo essere stata ricoverata inizialmente presso l’ospedale di Castelfranco Veneto, è stata elitrasportata all’ospedale di Padova insieme alla madre.

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