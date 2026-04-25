Treviso, bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è in pericolo di vita

Una bambina di 18 mesi ha riportato gravi lesioni dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba a Loria (Treviso), presso l’abitazione dei genitori, un 30enne e una 29enne. Da primi accertamenti sembrerebbe che la piccola, mentre giocava in giardino con la madre, è stata investita dal padre che stava tagliando il prato.

La piccola è stata ricoverata presso l’ospedale di Castelfranco Veneto. Accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. La bambina è in pericolo di vita e, dopo essere stata ricoverata inizialmente presso l’ospedale di Castelfranco Veneto, è stata elitrasportata all’ospedale di Padova insieme alla madre.