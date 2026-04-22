Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 22 aprile 2026

Ultima ora

Sonego fuori dall’Atp Madrid 2026, l’italiano sconfitto da Lajovic

Sonego fuori dall’Atp Madrid 2026, l’italiano sconfitto da Lajovic
Lorenzo Sonego, Melbourne, Australia, 22 gennaio 2026 (AP Photo/Dita Alangkara)
Benedetta Mura
Benedetta Mura
Seguici su Google Discover

Fuori all’esordio anche Bellucci e Berrettini

Lorenzo Sonego fuori al primo turno dell’Atp Madrid 2026, quarto Masters 1000 della stagione. Il 30enne torinese, n°62 del mondo, ha perso 6-3 7-6(1) contro il serbo Dusan Lajovic, n°138 del ranking e reduce dalle qualificazioni (che ora se la vedrà con il francese Arthur Rinderknech). La sua sconfitta si aggiunge a quelle di Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, superati rispettivamente da Damir Džumhur e Dino Prizmic.

I precedenti tra Sonego e Lajovic

Sonego e Lajovic si erano affrontati già cinque volte in passato. La prima a Monte Carlo nel 2019, l’ultima oggi alla Caja Magica di Madrid. Il bilancio adesso è di tre vittorie a testa con il serbo che ha avuto la meglio negli ultimi due incontri (2024 e 2026).

Il 2026 di Sonego

Nel 2026 l’azzurro ha collezionato tre vittorie e tre sconfitte nel circuito maggiore. All’Atp 250 di Hong Kong si è fermato agli ottavi, agli Australian Open è stato sconfitto al secondo turno da Lorenzo Musetti mentre all’Atp 500 di Barcellona è uscito di scena agli ottavi. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere il Sardegna Open, Challenger 175 in scena al tennis club di Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio. Assieme a lui ci saranno giocatori del calibro di Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

L’infortunio

Il torinese classe 1995 è tornato in campo alla Caja Magica di Madrid dopo circa tre mesi lontano dalle competizioni. Un problema al polso lo ha costretto a saltare la stagione sul veloce negli Stati Uniti e i tornei sulla terra rossa in Sudamerica.

© Riproduzione Riservata