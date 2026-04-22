Sonego fuori dall’Atp Madrid 2026, l’italiano sconfitto da Lajovic

Lorenzo Sonego fuori al primo turno dell’Atp Madrid 2026, quarto Masters 1000 della stagione. Il 30enne torinese, n°62 del mondo, ha perso 6-3 7-6(1) contro il serbo Dusan Lajovic, n°138 del ranking e reduce dalle qualificazioni (che ora se la vedrà con il francese Arthur Rinderknech). La sua sconfitta si aggiunge a quelle di Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, superati rispettivamente da Damir Džumhur e Dino Prizmic.

I precedenti tra Sonego e Lajovic

Sonego e Lajovic si erano affrontati già cinque volte in passato. La prima a Monte Carlo nel 2019, l’ultima oggi alla Caja Magica di Madrid. Il bilancio adesso è di tre vittorie a testa con il serbo che ha avuto la meglio negli ultimi due incontri (2024 e 2026).

Il 2026 di Sonego

Nel 2026 l’azzurro ha collezionato tre vittorie e tre sconfitte nel circuito maggiore. All’Atp 250 di Hong Kong si è fermato agli ottavi, agli Australian Open è stato sconfitto al secondo turno da Lorenzo Musetti mentre all’Atp 500 di Barcellona è uscito di scena agli ottavi. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere il Sardegna Open, Challenger 175 in scena al tennis club di Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio. Assieme a lui ci saranno giocatori del calibro di Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

L’infortunio

Il torinese classe 1995 è tornato in campo alla Caja Magica di Madrid dopo circa tre mesi lontano dalle competizioni. Un problema al polso lo ha costretto a saltare la stagione sul veloce negli Stati Uniti e i tornei sulla terra rossa in Sudamerica.