Camila Giorgi annuncia il rientro: “Nel 2027 torno in campo”

“Nel 2027 tornerò in campo”. Camila Giorgi annuncia il rientro attraverso una story pubblicata sul proprio profilo Instagram in una serie di risposte alle domande poste dai followers. La tennista di Macerata aveva parlato di un possibile ritorno in campo anche nella recente intervista a Verissimo, a metà marzo, su Canale 5. “Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca. Con Andreas giochiamo spesso”, diceva, parlando del marito, l’ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti: i due aspettano un bambino, un maschietto, che dovrebbe nascere a settembre.

I numeri di Camila Giorgi nel circuito Wta

Ex numero 26 del mondo, Giorgi ha vinto quattro titoli. Il più prestigioso resta il Wta 1000 do Montreal nel 2021: in quell’occasione ha superato giocatrici del calibro di Elise Mertens, Petra Kvitova, Coco Gauff, Jessica Pegula e, in finale, Karolina Pliskova. Ha trionfato anche a ‘s-Hertogenbosch 2015 (in finale sulla svizzera Belinda Bencic), a Linz nel 2018 (battendo Ekaterina Alexandrova) e a Merida nel 2023 (in finale sulla svedese Rebecca Peterson). Ha raggiunto anche sei finali: a Katowic e Linz nel 2014, ancora a Katowice nel 2015 e 2016, a Washinton DC e Bronx nel 2019.

Il caso green pass e la presunta evasione fiscale

La 34enne marchigiana ha annunciato il suo ritiro dal tennis nel 2024 ed è andata a vivere negli Stati Uniti. Già prima di appendere la racchetta al chiodo, è rimasta coinvolta nell’inchiesta della procura di Vicenza in merito alle false vaccinazioni contro il Covid per ottenere il green pass. Inoltre è stata oggetto di una verifica da parte della Guardia di Finanza su una presunta evasione fiscale. Accuse smentite dal suo legale e da lei stessa durante un’intervista a Verissimo.