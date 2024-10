Camila Giorgi a Verissimo

L'ex atleta parla anche del suo ritiro e del suo coinvolgimento in un'inchiesta sui falsi vaccini Covid: "Non sapevo nulla, delusa dal medico"

Camila Giorgi torna a parlare e sceglie il salotto di Verissimo per spiegare le vicende che l’hanno vista coinvolta negli ultimi anni, ma non per questioni sportive. Riguardo ai presunti problemi col Fisco l’ormai ex tennista spiega di non essere “mai scappata” dall’Italia. “Mi trovavo già negli Usa. La mia famiglia mi ha sempre supportata nella mia scelta, ora siamo felici”, ha raccontato l’ex atleta, ospite del programma di Silvia Toffanin, su Canale 5, a proposito del suo ritiro dal tennis e dalla presunta ‘fuga’ in America.

Camila Giorgi: “Non sono scappata, con fisco ora siamo in ordine”

Sulle presunte irregolarità con il fisco italiano, Giorgi difende l’operato del padre e dice: “Non è vero che siamo scappati dall’Italia, la scelta è stata solo mia. Già in passato ho vissuto per tre anni a Miami, ma io non scappo mai. Il mio problema è che a me non piace parlare troppo. E’ allucinante dire anche che non abbiamo pagato l’affitto di una casa”. “La mia famiglia non sapeva di questa situazione, i problemi sono arrivati da persone esterne che mi gestivano. Non era il lavoro di mio padre gestire queste cose, lui era solo il mio allenatore. Non ci siamo spaventati – ha dichiarato – abbiamo cambiato le persone che gestivano le cose e ora siamo in ordine. E’ ingiusto mettere sempre in mezzo mio padre”.

Camila Giorgi: “Da anni pensavo di smettere, ma amo l’Italia”

“Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi, invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla, ha aggiunto ancora Giorgi spiegando che erano “anni che aveva pensato di lasciare la racchetta”. “Il tennis mi piace viverlo, sono andata a vedere qualche partita a New York, ma non torno a giocare. Ora vorrei viaggiare e in Italia tornerò sempre, perché è casa mia. Io amo l’Italia, per me è sempre al primo posto”, ha concluso.

Giorgi e la vicenda dei falsi vaccini: “Non lo sapevo, delusa dal medico”

L’ex tennista è rimasta coinvolta anche in un’inchiesta su falsi vaccini Covid. “Io non sapevo che non mi stesse facendo il vaccino, perché altrimenti non avrei potuto viaggiare. Io l’ho scoperto dopo che non era un vaccino. Non so cosa dire. Poi certo che ho fatto il vaccino anti Covid”, ha dichiarato Camila Giorgi. “A novembre c’è una udienza e dopo si potrà parlare. Io pensavo che ci fosse un rapporto umano con questa dottoressa, mi sono fatta curare tante volte da lei. Poi quando è andata in difficoltà ha fatto il mio nome. Comunque penso che con il tempo tutto si sistema”, ha aggiunto.

