Cobolli in semifinale all’Atp Monaco 2026, battuto Kopriva

Flavio Cobolli ha sconfitto 6-3 6-2 il ceco Vit Kopriva e ha raggiunto la prima semifinale al “BMW Open by Bitpanda”, l’Atp Monaco di Baviera 2026.

Il tennista romano, oggi numero 16, insegue il secondo titolo stagionale dopo il successo all’Atp 500 di Acapulco che l’ha proiettato alla posizione numero 13, il suo best ranking. L’azzurro ha vinto 13 delle 21 partite giocate nel circuito Atp nel 2026, e 18 delle ultime 24 sulla terra battuta, superficie su cui nel 2025 ha celebrato i suoi primi due titoli Atp, a Bucarest e Amburgo.

Il 28enne Kopriva, numero 78 del mondo, ha raggiunto lo scorso marzo il best ranking alla posizione numero 60 dopo la semifinale all’Atp 500 di Rio de Janeiro, la sua seconda in carriera nel circuito maggiore. Alla prima partecipazione a Monaco di Baviera, il ceco ha firmato negli ottavi su Luciano Darderi il suo decimo successo stagionale nei main draw dei tornei Atp: mai ne aveva ottenuti così tanti in un anno. Contro Cobolli ha giocato il suo quinto quarto di finale Atp (2-3 il bilancio), ma non è riuscito a completare il secondo successo su un Top 20 in carriera. L’unico finora l’ha ottenuto contro l’allora numero 10 Denis Shapovalov al secondo turno dell’Atp 250 di Gstaad nel 2021, il suo primo torneo Atp in carriera, dove sarebbe arrivato in semifinale.