Cobolli batte Tiafoe e vince l’Atp Acapulco 2026

All’Atp Acapulco 2026 è Flavio Cobolli il campione dell”Abierto Mexicano Telcel’, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.469.450 dollari che si è concluso sul cemento dell’Arena Gnp di Acapulco, in Messico.

All’alba italiana il 23enne romano, n.20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha battuto per 7-6(4), 6-4, in due ore e 9 minuti di partita, lo statunitense Frances Tiafoe, n.28 del ranking ed 8 del seeding (che nei quarti aveva stoppato la corsa di Mattia Bellucci, n.110 Atp). Per Cobolli è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno al “250” di Budapest (battendo Baez) e al “500” di Amburgo (superando Rublev) su quattro finali disputate (ha perso quella del “500” di Washington nel 2024 contro Korda). Grazie a questa vittoria lunedì Flavio salirà al n.15 firmando il “best ranking”.

Cobolli: “Me lo merito per il mio lavoro fuori dal campo”

“Da bambino sognavo questo momento – ha dichiarato Cobolli durante la premiazione -. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto. Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice”. Il romano è il quarto tennista nato negli anni 2000 a vincere titoli Atp su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils. Quello conquistato da Flavio ad Acapulco è il titolo n.110 del tennis tricolore maschile nell’Era Open.