Atp Barcellona 2026, oggi Musetti-Fils: orario, dove vederla e quote

Torna in campo oggi, venerdì 17 aprile 2026, Lorenzo Musetti impegnato nei quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Dopo i successi ottenuti contro Martin Landalace e Corentin Moutet, il tennista azzurro sfiderà il numero 30 del ranking mondiale, Arthur Fils nel match che comporterà l’accesso in semifinale. Il torneo iberico ha visto il forfait di Carlos Alcaraz fermato da un problema a un polso.

Orario e dove vedere il match

Il match è in programma non prima delle 16. La copertura dell’evento sarà totale su Sky Sport. La diretta principale è affidata a Sky Sport Tennis (canale 203), ma il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201) fino alle 20 e su Sky Sport Mix (canale 211) fino alle 20.30. La partita sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

I precedenti tra Musetti e Fils

E’ di 1-1 lo score dei precedenti tra Musetti e Fils. L’azzurro ha vinto la prima sfida a Monte Carlo, nel 2024, per 6-3 7-5, mentre il francese si è imposto nel match degli Indian Wells, l’anno scorso, per 3-6 7-6 6-3.

Per i bookmaker Musetti in vantaggio su Fils

Riuscirà Lorenzo Musetti a riportare un torneo a casa a circa quattro anni dall’ultima volta? Ne sono convinti i betting analyst di Sisal, che – si legge su Agipronews – vedono il numero due d’Italia in pole a 4,00 nell’Atp di Barcellona, leggermente avanti in quota sul talento di casa Rafael Jodar e su Arthur Fils offerti a 4,50. Proprio il francese sarà avversario dell’azzurro nei quarti di finale, in una sfida molto equilibrata in quota: leggermente favorito Musetti, a 1,88 su 888sport, che ha vinto il primo scontro diretto, l’unico su terra rossa, contro l’1,89 di Fils, che si è aggiudicato l’ultimo precedente di un anno fa a Indian Wells. Per il risultato finale comanda il terzo 2-0 consecutivo di Musetti (3,05), ancora senza set persi a Barcellona.