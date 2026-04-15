Jasmine Paolini eliminata dal Wta 500 di Stoccarda: l’azzurra ko in 2 set

Finisce all’esordio l’avventura di Jasmine Paolini al ‘Porsche Tennis Grand Prix’, torneo Wta 500 che si sta disputando sulla terra rossa indoor della ‘Porsche Arena’ di Stoccarda, in Germania. L’azzurra ha perso contro la turca Zeynep Sonmez, n.79 WTA, proveniente dalle qualificazioni, con un doppio 6-2 in un’ora e 15′ di gioco.

Dream debut! Zeynep Sonmez defeats fifth seed Jasmine Paolini in straight sets 👏🏻 pic.twitter.com/PrkmYcPE9A — Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 15, 2026

Jasmine al Roland Garros

Nove gli italiani che figurano nelle entry list maschile e femminile del Roland Garros, il secondo Slam del 2026, in programma sulla terra rossa dell’impianto parigino intitolato a un’icona dell’aviazione dal 24 maggio al 7 giugno. Sette gli uomini entrati per classifica nel main draw maschile: Jannik Sinner (n.1 ATP), Lorenzo Musetti (9), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21), Lorenzo Sonego (66), Mattia Bellucci (79), Matteo Berrettini (91). Nella lista delle iscritte per il singolare femminile troviamo Jasmine Paolini (8 WTA) ed Elisabetta Cocciaretto (41).