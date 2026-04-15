Home > Sport > Tennis > Cobolli e Darderi oggi all’Atp Monaco di Baviera 2026, orario e dove vederli

Flavio Cobolli e Luciano Darderi oggi, mercoledì 15 aprile, scendono in campo per gli ottavi di finale dell’Atp Monaco di Baviera 2026. Il 23enne romano (n°16 e testa di serie n°4 del torneo) se la vedrà con il belga Zizou Bergs (n°40) mentre il 24enne di Villa Gesell (n°21 e testa di serie n°6) sfiderà il ceco Vit Kopriva (n°78).

Cobolli contro Bergs, i precedenti

Cobolli e Bergs si sono affrontati tre volte in passato. L’azzurro conduce il bilancio con due vittorie e una sola sconfitta, rimediata nella fase a gironi di Coppa Davis 2024. L’ultimo trionfo, invece, risale alla semifinale di Coppa Davis 2025, match adrenalinico vinto dal tennista romano per 6-3 6-7 7-6.

Darderi contro Kopriva, i precedenti

Darderi e Kopriva si sono sfidati una sola volta nel circuito maggiore: ai quarti di finale dell’Atp 250 di Marrakech, nel 2025. Incontro vinto dall’azzurro per 7-5 6-2. I due, invece, si sono affrontati altre quattro volte tra il circuito Challenger e ITF.

Tutti i match degli ottavi di finale

Rinderknech VS Fonseca, adesso in campo

Blockx VS Shelton, dalle ore 12.40 sul campo principale

Cobolli VS Bergs, dalle ore 13.50 sul campo principale

Darderi VS Kopriva, dalle ore 15.00 sul campo principale

Altmaier VS Molcan, 16 aprile

Van de Zandschulp VS Cerundolo, 16 aprile

Zverev VS Diallo, 16 aprile

Shapovalov VS Marozsan/Tsitsipas, 16 aprile

Dove vedere le partite dell’Atp Monaco di Baviera 2026

Tutte le partite dell’Atp Monaco di Baviera si possono seguire in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now tv e Sky Go. Il torneo Atp 500 va in scena dal 13 al 19 aprile e vanta un montepremi di 2.561.110 euro.