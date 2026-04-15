Cobolli e Darderi oggi all’Atp Monaco di Baviera 2026, orario e dove vederli

Flavio Cobolli e Luciano Darderi oggi, mercoledì 15 aprile, scendono in campo per gli ottavi di finale dell’Atp Monaco di Baviera 2026. Il 23enne romano (n°16 e testa di serie n°4 del torneo) se la vedrà con il belga Zizou Bergs (n°40) mentre il 24enne di Villa Gesell (n°21 e testa di serie n°6) sfiderà il ceco Vit Kopriva (n°78).
Cobolli contro Bergs, i precedenti
Cobolli e Bergs si sono affrontati tre volte in passato. L’azzurro conduce il bilancio con due vittorie e una sola sconfitta, rimediata nella fase a gironi di Coppa Davis 2024. L’ultimo trionfo, invece, risale alla semifinale di Coppa Davis 2025, match adrenalinico vinto dal tennista romano per 6-3 6-7 7-6.
Darderi contro Kopriva, i precedenti
Darderi e Kopriva si sono sfidati una sola volta nel circuito maggiore: ai quarti di finale dell’Atp 250 di Marrakech, nel 2025. Incontro vinto dall’azzurro per 7-5 6-2. I due, invece, si sono affrontati altre quattro volte tra il circuito Challenger e ITF.
Tutti i match degli ottavi di finale
- Rinderknech VS Fonseca, adesso in campo
- Blockx VS Shelton, dalle ore 12.40 sul campo principale
- Cobolli VS Bergs, dalle ore 13.50 sul campo principale
- Darderi VS Kopriva, dalle ore 15.00 sul campo principale
- Altmaier VS Molcan, 16 aprile
- Van de Zandschulp VS Cerundolo, 16 aprile
- Zverev VS Diallo, 16 aprile
- Shapovalov VS Marozsan/Tsitsipas, 16 aprile
Dove vedere le partite dell’Atp Monaco di Baviera 2026
Tutte le partite dell’Atp Monaco di Baviera si possono seguire in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now tv e Sky Go. Il torneo Atp 500 va in scena dal 13 al 19 aprile e vanta un montepremi di 2.561.110 euro.