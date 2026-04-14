Internazionali d'Italia, presentata a Roma la nuova edizione dei record

Presentata a Roma la nuova edizione degli Internazionali d’Italia di tennis. Parterre delle grandi occasioni con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A fare gli onori di casa il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. “Sarà ancora una volta come è successo negli ultimi 25 anni migliore di quella precedente, quindi un’edizione record“, avverte. “Lo sarà perché gli italiani stanno scoprendo o stanno qualche volta anche riscoprendo una passione sconfinata per il nostro sport. Lo sarà anche perché abbiamo dei ragazzi e delle ragazze che prima ancora che essere dei grandi campioni sono dei ragazzi straordinari, semplici, umili, non si montano la testa e hanno dei principi su cui basano la loro quotidianità che sono fantastici. Noi siamo onorati di poter essere i loro dirigenti e lavoriamo mattina, sera e notte per cercare di cogliere tutte le occasioni che si presentano al nostro movimento in un momento così speciale”.

Sul grande successo del tennis è poi intervenuto anche il ministro Abodi: “È frutto di una missione organica che non vince solo perché un singolo elemento dimostra l’eccellenza, ma vince perché c’è un’armonia da tutti gli elementi che collegano gli eventi alle vittorie e la vittoria delle vittorie è la scuola”. “Un’edizione incredibile“, ha aggiunto il sindaco Gualtieri. “Roma è pronta ad accogliere questa edizione che sarà davvero dei record per la partecipazione e per l’impatto sportivo ed economico sulla città. Naturalmente non nascondiamo anche le grandi aspettative sportive perché siamo in un momento straordinario. Siamo tutti ancora eccitati del successo di Monte Carlo, è un momento d’oro per il tennis, per Roma come capitale del tennis e questa edizione sarà anche caratterizzata da un particolare rapporto tra la città e gli internazionali”.