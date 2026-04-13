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lunedì 13 aprile 2026

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Sinner, per la vittoria su Alcaraz all’Atp Montecarlo 2026 oltre 3,2 milioni davanti alla tv

Sinner, per la vittoria su Alcaraz all’Atp Montecarlo 2026 oltre 3,2 milioni davanti alla tv
Jannik Sinner alla presentazione del torneo (Foto Arthur Gustin/LaPresse)
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La trasmissione in chiaro su Tv8 fa volare gli ascolti

Record stagionale per il tennis su Sky e TV8: la finale dell’Atp Montecarlo 2026, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sulla terra rossa del Country Club monegasco – in onda dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8 – ha raccolto 3 milioni 233 mila spettatori medi complessivi in total audience (dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con 7 milioni 56 mila contatti unici (non include Sky Go) e uno share del 25,1%, confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più seguiti del fine settimana.

In particolare, il ritorno dell’azzurro al vertice della classifica mondiale è stato seguito su Sky da 1 milione 297 mila spettatori medi in total audience (l dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con 2 milioni 515 mila contatti unici (dato non include le visioni su Sky Go) e il 10,1% di share. Su TV8 sono stati 1 milione 936 mila gli spettatori medi in total audience con 4 milioni 541 mila contatti unici e il 15% di share*.
Ottimi dati anche per i canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it la finale ha totalizzato 535 mila utenti unici, 618,8 mila visite, 3,68 milioni pageviews e 891 mila video views. Sui social, invece, 1,43 milioni interazioni e oltre 17,5 milioni video views, con una Social TV Audience che raggiunge quasi 1,1 milioni interazioni.

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