Sinner, per la vittoria su Alcaraz all’Atp Montecarlo 2026 oltre 3,2 milioni davanti alla tv

Record stagionale per il tennis su Sky e TV8: la finale dell’Atp Montecarlo 2026, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sulla terra rossa del Country Club monegasco – in onda dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8 – ha raccolto 3 milioni 233 mila spettatori medi complessivi in total audience (dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con 7 milioni 56 mila contatti unici (non include Sky Go) e uno share del 25,1%, confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più seguiti del fine settimana.

In particolare, il ritorno dell’azzurro al vertice della classifica mondiale è stato seguito su Sky da 1 milione 297 mila spettatori medi in total audience (l dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con 2 milioni 515 mila contatti unici (dato non include le visioni su Sky Go) e il 10,1% di share. Su TV8 sono stati 1 milione 936 mila gli spettatori medi in total audience con 4 milioni 541 mila contatti unici e il 15% di share*.

Ottimi dati anche per i canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it la finale ha totalizzato 535 mila utenti unici, 618,8 mila visite, 3,68 milioni pageviews e 891 mila video views. Sui social, invece, 1,43 milioni interazioni e oltre 17,5 milioni video views, con una Social TV Audience che raggiunge quasi 1,1 milioni interazioni.